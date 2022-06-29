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Атлетико Гояниенсе - Насьональ М 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Серра Доурада (Гояния, Бразилия), вместимость: 54084
10 Августа 2022 года в 01:15 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Дарио Эррера (Аргентина);
Атлетико Гояниенсе
Насьональ М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Насьональ М, которое состоится 10 Августа 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Серра Доурада (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Гояниенсе
      Гояния, Бразилия
      Насьональ М
      Монтевидео, Уругвай
      12Бразилиявр Ренан
      6БразилиязщАртур Энрике
      14Бразилиязщ Клаус
      3Бразилиязщ Вандерсон
      13БразилиязщАйнер Монжардим
      33Бразилияпз Эдсон
      5БразилияпзГабриэль Баральяс
      10БразилияпзЖорже Шавьер
      18БразилиянпЛуис Фернандо
      11БразилиянпЛео Перейра
      9АргентинанпДиего Чурин
      1УругвайврСерхио Рочет
      6УругвайзщКамило Кандидо
      18УругвайзщNicolás Marichal Pérez
      3БразилиязщЛеонардо Коэльо
      44УругвайзщХосе Луис Родригес
      22УругвайпзДиего Сабала
      20УругвайпзФелипе Карбальо
      5УругвайпзYonatan Alexis Rodríguez Benítez
      19УругвайнпАльфонсо Тресса
      32УругвайнпFranco Misael Fagúndez Rosa
      8АргентинанпЭмануэль Хильотти
      Запасные
      24БразилияврLeonardo de Medeiros Guimarães Rosa
      16Бразилиязщ Жефферсон
      17БразилиязщМикель де Соуза
      2Бразилиязщ Дуду
      8БразилияпзМарлон Фрейтас
      20БразилияпзВеллингтон Соарес
      28БразилиянпЖуан Пеглоу
      30БразилиянпАйртон Сантус
      21Бразилиянп Рикардиньё
      12УругвайврMartín Sebastián Rodríguez Prantl
      2УругвайзщМатиас Лаборда
      16УругвайзщLeandro Nicolás Lozano Fernández
      23КолумбияпзАлекс Кастро
      17УругвайпзФрансиско Хинелья
      24УругвайпзМануэль Монсельо
      15УругвайпзДиего Мартин Родригес
      14УругвайпзХоакин Трасанте
      7УругвайнпБрайан Окампо
      11УругвайнпХуан Рамирес
      27УругвайнпSantiago Valentín Ramírez Polero
      9УругвайнпЛуис Суарес
      Главные тренеры
      БразилияУмберто Луренсо Лузер Филхо
      УругвайПабло Репетто
      История личных встреч
      03.08.2022 Южноамериканский кубок 1/4 финала Насьональ М0 : 1Атлетико Гояниенсе
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B05
      		 Насьональ М (Уругвай)
      Унион (Аргентина)
      Насьональ М
      Унион
      2 : 0
      Унион
      Насьональ М
      1 : 2
      2
      0
      4
      1
      B03
      		 Коло-Коло (Чили)
      Интернасьонал (Бразилия)
      Коло-Коло
      Интернасьонал
      2 : 0
      Интернасьонал
      Коло-Коло
      4 : 1
      1
      1
      3
      4
      B08
      		 Стронгест (Боливия)
      Сеара (Бразилия)
      Стронгест
      Сеара
      1 : 2
      Сеара
      Стронгест
      3 : 0
      0
      2
      1
      5
      B01
      		 Депортиво Тачира (Венесуэла)
      Сантос (Бразилия)
      Депортиво Тачира
      Сантос
      1 : 1
      Сантос
      Депортиво Тачира
      1 : 1 2 : 4
      1
      0
      2
      2
      B04
      		 Депортиво Кали (Колумбия)
      Мельгар (Перу)
      Депортиво Кали
      Мельгар
      0 : 0
      Мельгар
      Депортиво Кали
      2 : 1
      0
      1
      1
      2
      B02
      		 Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
      Ланус (Аргентина)
      Индепендьенте дель Валье
      Ланус
      2 : 1
      Ланус
      Индепендьенте дель Валье
      0 : 0
      1
      0
      2
      1
      B06
      		 Олимпия (Парагвай)
      Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
      Олимпия
      Атлетико Гояниенсе
      2 : 0
      Атлетико Гояниенсе
      Олимпия
      2 : 0 5 : 3
      1
      1
      2
      2
      B07
      		 Универсидад Католика (Чили)
      Сан-Паулу (Бразилия)
      Универсидад Католика
      Сан-Паулу
      2 : 4
      Сан-Паулу
      Универсидад Католика
      4 : 1
      0
      2
      3
      8
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF3
      		 Насьональ М (Уругвай)
      Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
      Насьональ М
      Атлетико Гояниенсе
      0 : 1
      Атлетико Гояниенсе
      Насьональ М
      10.08
      0
      1
      0
      1
      QF1
      		 Депортиво Тачира (Венесуэла)
      Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
      Депортиво Тачира
      Индепендьенте дель Валье
      0 : 1
      Индепендьенте дель Валье
      Депортиво Тачира
      10.08
      0
      1
      0
      1
      QF4
      		 Сан-Паулу (Бразилия)
      Сеара (Бразилия)
      Сан-Паулу
      Сеара
      1 : 0
      Сеара
      Сан-Паулу
      11.08
      1
      0
      1
      0
      QF2
      		 Мельгар (Перу)
      Интернасьонал (Бразилия)
      Мельгар
      Интернасьонал
      0 : 0
      Интернасьонал
      Мельгар
      12.08
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
       
       
      01.09
       
       
      08.09
      0
      0
      0
      0
      SF2
       
       
      01.09
       
       
      08.09
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      F1
      		02.10

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