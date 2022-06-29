Атлетико Гояниенсе - Насьональ М 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Серра Доурада (Гояния, Бразилия), вместимость: 54084
10 Августа 2022 года в 01:15 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Дарио Эррера (Аргентина);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Насьональ М, которое состоится 10 Августа 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Серра Доурада (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Гояниенсе
Гояния, Бразилия
Насьональ М
Монтевидео, Уругвай
|12
|вр
|Ренан
|6
|зщ
|Артур Энрике
|14
|зщ
|Клаус
|3
|зщ
|Вандерсон
|13
|зщ
|Айнер Монжардим
|33
|пз
|Эдсон
|5
|пз
|Габриэль Баральяс
|10
|пз
|Жорже Шавьер
|18
|нп
|Луис Фернандо
|11
|нп
|Лео Перейра
|9
|нп
|Диего Чурин
|1
|вр
|Серхио Рочет
|6
|зщ
|Камило Кандидо
|18
|зщ
|Nicolás Marichal Pérez
|3
|зщ
|Леонардо Коэльо
|44
|зщ
|Хосе Луис Родригес
|22
|пз
|Диего Сабала
|20
|пз
|Фелипе Карбальо
|5
|пз
|Yonatan Alexis Rodríguez Benítez
|19
|нп
|Альфонсо Тресса
|32
|нп
|Franco Misael Fagúndez Rosa
|8
|нп
|Эмануэль Хильотти
Запасные
|24
|вр
|Leonardo de Medeiros Guimarães Rosa
|16
|зщ
|Жефферсон
|17
|зщ
|Микель де Соуза
|2
|зщ
|Дуду
|8
|пз
|Марлон Фрейтас
|20
|пз
|Веллингтон Соарес
|28
|нп
|Жуан Пеглоу
|30
|нп
|Айртон Сантус
|21
|нп
|Рикардиньё
|12
|вр
|Martín Sebastián Rodríguez Prantl
|2
|зщ
|Матиас Лаборда
|16
|зщ
|Leandro Nicolás Lozano Fernández
|23
|пз
|Алекс Кастро
|17
|пз
|Франсиско Хинелья
|24
|пз
|Мануэль Монсельо
|15
|пз
|Диего Мартин Родригес
|14
|пз
|Хоакин Трасанте
|7
|нп
|Брайан Окампо
|11
|нп
|Хуан Рамирес
|27
|нп
|Santiago Valentín Ramírez Polero
|9
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Умберто Луренсо Лузер Филхо
|Пабло Репетто
История личных встреч
|03.08.2022
|Южноамериканский кубок
|1/4 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B05
| Насьональ М (Уругвай)
Унион (Аргентина)
Насьональ М2 : 0
Унион
Унион1 : 2
Насьональ М
2
0
4
1
B03
| Коло-Коло (Чили)
Интернасьонал (Бразилия)
Коло-Коло2 : 0
Интернасьонал
Интернасьонал4 : 1
Коло-Коло
1
1
3
4
B08
| Стронгест (Боливия)
Сеара (Бразилия)
Стронгест1 : 2
Сеара
Сеара3 : 0
Стронгест
0
2
1
5
B01
| Депортиво Тачира (Венесуэла)
Сантос (Бразилия)
Депортиво Тачира1 : 1
Сантос
Сантос1 : 1 2 : 4
Депортиво Тачира
1
0
2
2
B04
| Депортиво Кали (Колумбия)
Мельгар (Перу)
Депортиво Кали0 : 0
Мельгар
Мельгар2 : 1
Депортиво Кали
0
1
1
2
B02
| Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Ланус (Аргентина)
Индепендьенте дель Валье2 : 1
Ланус
Ланус0 : 0
Индепендьенте дель Валье
1
0
2
1
B06
| Олимпия (Парагвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Олимпия2 : 0
Атлетико Гояниенсе
Атлетико Гояниенсе2 : 0 5 : 3
Олимпия
1
1
2
2
B07
| Универсидад Католика (Чили)
Сан-Паулу (Бразилия)
Универсидад Католика2 : 4
Сан-Паулу
Сан-Паулу4 : 1
Универсидад Католика
0
2
3
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Насьональ М (Уругвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Насьональ М0 : 1
Атлетико Гояниенсе
Атлетико Гояниенсе10.08
Насьональ М
0
1
0
1
QF1
| Депортиво Тачира (Венесуэла)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Тачира0 : 1
Индепендьенте дель Валье
Индепендьенте дель Валье10.08
Депортиво Тачира
0
1
0
1
QF4
| Сан-Паулу (Бразилия)
Сеара (Бразилия)
Сан-Паулу1 : 0
Сеара
Сеара11.08
Сан-Паулу
1
0
1
0
QF2
| Мельгар (Перу)
Интернасьонал (Бразилия)
Мельгар0 : 0
Интернасьонал
Интернасьонал12.08
Мельгар
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|02.10