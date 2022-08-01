Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
11 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 11 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
История личных встреч
|09.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|2 : 0
|18.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|4 : 0
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 1
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 0
|23.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|0 : 1
|14.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|1 : 2