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Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
11 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 11 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вест Бромвич Альбион
      Вест Бромвич
      Шеффилд Юнайтед
      Шеффилд
      История личных встреч
      09.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Шеффилд Юнайтед2 : 0Вест Бромвич Альбион
      18.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Вест Бромвич Альбион4 : 0Шеффилд Юнайтед
      02.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Шеффилд Юнайтед2 : 1Вест Бромвич Альбион
      28.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Вест Бромвич Альбион1 : 0Шеффилд Юнайтед
      23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Вест Бромвич Альбион0 : 1Шеффилд Юнайтед
      14.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Шеффилд Юнайтед1 : 2Вест Бромвич Альбион

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