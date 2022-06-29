Сеара - Сан-Паулу 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
11 Августа 2022 года в 01:15 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сеара - Сан-Паулу, которое состоится 11 Августа 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сеара
Форталеза, Бразилия
Сан-Паулу
Сан-Паулу, Бразилия
Главные тренеры
|Доривал Силвестри Жуниор
|Рожерио Муке Сени
История личных встреч
|04.08.2022
|Южноамериканский кубок
|1/4 финала
|1 : 0
|29.05.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 8
|2 : 2
|15.10.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 26
|1 : 1
|28.06.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|11.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|26.11.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|1 : 1
|25.11.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|18.08.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 15
|1 : 0
|26.08.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|22.04.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B05
| Насьональ М (Уругвай)
Унион (Аргентина)
Насьональ М2 : 0
Унион
Унион1 : 2
Насьональ М
2
0
4
1
B03
| Коло-Коло (Чили)
Интернасьонал (Бразилия)
Коло-Коло2 : 0
Интернасьонал
Интернасьонал4 : 1
Коло-Коло
1
1
3
4
B08
| Стронгест (Боливия)
Сеара (Бразилия)
Стронгест1 : 2
Сеара
Сеара3 : 0
Стронгест
0
2
1
5
B01
| Депортиво Тачира (Венесуэла)
Сантос (Бразилия)
Депортиво Тачира1 : 1
Сантос
Сантос1 : 1 2 : 4
Депортиво Тачира
1
0
2
2
B04
| Депортиво Кали (Колумбия)
Мельгар (Перу)
Депортиво Кали0 : 0
Мельгар
Мельгар2 : 1
Депортиво Кали
0
1
1
2
B02
| Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Ланус (Аргентина)
Индепендьенте дель Валье2 : 1
Ланус
Ланус0 : 0
Индепендьенте дель Валье
1
0
2
1
B06
| Олимпия (Парагвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Олимпия2 : 0
Атлетико Гояниенсе
Атлетико Гояниенсе2 : 0 5 : 3
Олимпия
1
1
2
2
B07
| Универсидад Католика (Чили)
Сан-Паулу (Бразилия)
Универсидад Католика2 : 4
Сан-Паулу
Сан-Паулу4 : 1
Универсидад Католика
0
2
3
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Насьональ М (Уругвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Насьональ М0 : 1
Атлетико Гояниенсе
Атлетико Гояниенсе3 : 0
Насьональ М
0
2
0
4
QF1
| Депортиво Тачира (Венесуэла)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Тачира0 : 1
Индепендьенте дель Валье
Индепендьенте дель Валье4 : 1
Депортиво Тачира
0
2
1
5
QF4
| Сан-Паулу (Бразилия)
Сеара (Бразилия)
Сан-Паулу1 : 0
Сеара
Сеара11.08
Сан-Паулу
1
0
1
0
QF2
| Мельгар (Перу)
Интернасьонал (Бразилия)
Мельгар0 : 0
Интернасьонал
Интернасьонал12.08
Мельгар
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|02.10