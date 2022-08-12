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Факел - Урал 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
12 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 5-й тур
Факел
Урал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Урал, которое состоится 12 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Факел
      Воронеж
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      РоссияОлег Петрович Василенко
      РоссияЕвгений Геннадьевич Аверьянов (и.о.)
      История личных встреч
      14.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. Тур 1 Факел2 : 1Урал
      22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Урал1 : 1Факел
      18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Факел0 : 0Урал
      06.09.2006 Россия - Первый дивизион Тур 32 Факел0 : 5Урал
      18.05.2006 Россия - Первый дивизион Тур 12 Урал2 : 1Факел
      09.08.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 19 Урал1 : 0Факел
      29.03.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 1 Факел0 : 1Урал
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Факел» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 ЦСКА431011-31083,3
      2 Спартак М431011-31083,3
      3 Сочи43017-6975,0
      4 Зенит42209-1866,7
      5 Динамо М422010-4866,7
      6 Ростов42206-4866,7
      7 Химки42117-3758,3
      8 Краснодар42119-7758,3
      9 Ахмат41214-4541,7
      10 Крылья Советов41125-8433,3
      11 Оренбург41037-10325,0
      12 Факел40227-11216,7
      13 Пари Нижний Новгород40224-8216,7
      14 Локомотив М40223-11216,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М40133-1118,3
      16
      Зона вылета
      		Урал40041-1000,0

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