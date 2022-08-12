Факел - Урал 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
12 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 5-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Урал, которое состоится 12 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Евгений Геннадьевич Аверьянов (и.о.)
История личных встреч
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. Тур 1
|2 : 1
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|1 : 1
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 4
|0 : 0
|06.09.2006
|Россия - Первый дивизион
|Тур 32
|0 : 5
|18.05.2006
|Россия - Первый дивизион
|Тур 12
|2 : 1
|09.08.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 19
|1 : 0
|29.03.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 1
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Факел» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|83,3
|2
|Спартак М
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|83,3
|3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|75,0
|4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|66,7
|5
|Динамо М
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|66,7
|6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|66,7
|7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|58,3
|8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|58,3
|9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|41,7
|10
|Крылья Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|33,3
|11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|25,0
|12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|16,7
|13
|Пари Нижний Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|16,7
|14
|Локомотив М
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|16,7
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|8,3
| 16
Зона вылета
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|0,0