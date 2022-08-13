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Осасуна - Севилья 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
12 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Осасуна
Севилья

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Севилья, которое состоится 12 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осасуна
      Памплона
      Севилья
      Севилья
      Главные тренеры
      ИспанияХагоба Аррасате
      ИспанияХулен Лопетеги
      История личных встреч
      05.02.2022 Испания - Примера Тур 23 Осасуна0 : 0Севилья
      30.10.2021 Испания - Примера Тур 12 Севилья2 : 0Осасуна
      22.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Осасуна0 : 2Севилья
      07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Севилья1 : 0Осасуна
      01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Севилья3 : 2Осасуна
      08.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Осасуна1 : 1Севилья
      20.05.2017 Испания - Примера Тур 38 Севилья5 : 0Осасуна
      22.01.2017 Испания - Примера Тур 19 Осасуна3 : 4Севилья
      23.03.2014 Испания - Примера Тур 29 Осасуна1 : 2Севилья
      27.10.2013 Испания - Примера Тур 10 Севилья2 : 1Осасуна
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Осасуна» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Альмерия00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Барселона00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Бетис00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия00000-000,0
      7 Вальядолид00000-000,0
      8 Вильярреал00000-000,0
      9 Жирона00000-000,0
      10 Кадис00000-000,0
      11 Мальорка00000-000,0
      12 Осасуна00000-000,0
      13 Райо Вальекано00000-000,0
      14 Реал Мадрид00000-000,0
      15 Реал Сосьедад00000-000,0
      16 Севилья00000-000,0
      17 Сельта00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Хетафе00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Эльче00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Эспаньол00000-000,0

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