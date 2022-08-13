Осасуна - Севилья 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
12 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Севилья, которое состоится 12 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|05.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 0
|22.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 2
|07.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 2
|08.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|20.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 38
|5 : 0
|22.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 4
|23.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
|27.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Осасуна» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0