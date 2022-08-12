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Нант - Лилль 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
12 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Нант
Лилль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лилль, которое состоится 12 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нант
      Нант
      Лилль
      Лилль
      Главные тренеры
      ФранцияАнтуан Комбуаре
      ПортугалияПаулу Фонсека
      История личных встреч
      19.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 29 Нант0 : 1Лилль
      27.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Лилль1 : 1Нант
      07.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Нант0 : 2Лилль
      25.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Лилль2 : 0Нант
      01.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 Нант0 : 1Лилль
      11.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль2 : 1Нант
      31.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Нант2 : 3Лилль
      22.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Лилль2 : 1Нант
      11.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Нант2 : 2Лилль
      06.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль3 : 0Нант
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ11005-03100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Лилль11004-13100,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель11004-13100,0
      4
      Лига Европы
      		Ланс11003-23100,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монпелье11003-23100,0
      6 Лион11002-13100,0
      7 Монако11002-13100,0
      8 Лорьян11001-03100,0
      9 Ницца10101-1133,3
      10 Тулуза10101-1133,3
      11 Анже10100-0133,3
      12 Нант10100-0133,3
      13 Брест10012-300,0
      14 Труа10012-300,0
      15 Аяччо10011-200,0
      16 Страсбург10011-200,0
      17
      Зона вылета
      		Ренн10010-100,0
      18
      Зона вылета
      		Осер10011-400,0
      19
      Зона вылета
      		Реймс10011-400,0
      20
      Зона вылета
      		Клермон10010-500,0

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