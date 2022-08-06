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Фамаликан - Брага 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал - 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 10000
12 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Фамаликан
Брага

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Брага, которое состоится 12 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал - 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фамаликан
      Вила-Нова-ди-Фамаликан
      Брага
      Брага
      Главные тренеры
      ПортугалияРуй Педру Силва
      ПортугалияАртур Жорже
      История личных встреч
      15.05.2022 Португалия - Примейра Тур 34 Фамаликан3 : 2Брага
      09.01.2022 Португалия - Примейра Тур 17 Брага2 : 2Фамаликан
      15.03.2021 Португалия - Примейра Тур 23 Фамаликан2 : 2Брага
      02.11.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Брага1 : 0Фамаликан
      19.06.2020 Португалия - Примейра Тур 27 Фамаликан0 : 0Брага
      03.11.2019 Португалия - Примейра Тур 10 Брага2 : 2Фамаликан
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Порту11005-13100,0
      2 Бенфика11004-03100,0
      3 Эшторил11002-03100,0
      4 Боавишта11001-03100,0
      5 Витория Гимарайнш11001-03100,0
      6 Жил Висенте11001-03100,0
      7 Визела11001-03100,0
      8 Спортинг10103-3133,3
      9 Брага10103-3133,3
      10 Санта-Клара10100-0133,3
      11 Каза Пия10100-0133,3
      12 Портимоненсе10010-100,0
      13 Риу Аве10010-100,0
      14 Шавиш10010-100,0
      15 Пасуш де Феррейра10010-100,0
      16 Фамаликан10010-200,0
      17 Маритиму10011-500,0
      18 Арока10010-400,0

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