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Уотфорд - Бёрнли 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
12 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Уотфорд
Бёрнли

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бёрнли, которое состоится 12 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уотфорд
      Уотфорд
      Бёрнли
      Бёрнли
      Главные тренеры
      УэльсРоб Эдвардс
      БельгияВенсан Компани
      История личных встреч
      30.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Уотфорд1 : 2Бёрнли
      05.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 17 Бёрнли0 : 0Уотфорд
      25.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли1 : 0Уотфорд
      23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Уотфорд0 : 3Бёрнли
      19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Уотфорд0 : 0Бёрнли
      19.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Бёрнли1 : 3Уотфорд
      07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Уотфорд1 : 2Бёрнли
      09.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Бёрнли1 : 0Уотфорд
      04.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 24 Уотфорд2 : 1Бёрнли
      26.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли2 : 0Уотфорд
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Блэкберн Роверс2 6
      2
      Повышение
      		Сандерленд2 4
      3
      Плей-офф за повышение
      		Бёрнли2 4
      4
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд2 4
      5
      Плей-офф за повышение
      		Бирмингем Сити2 4
      6
      Плей-офф за повышение
      		Халл Сити2 4
      7 Шеффилд Юнайтед2 3
      8 Куинз Парк Рейнджерс2 3
      9 Миллуолл2 3
      10 Рединг2 3
      11 Кардифф Сити2 3
      12 Сток Сити2 3
      13 Блэкпул2 3
      14 Вест Бромвич Альбион2 2
      15 Лутон Таун2 2
      16 Уиган Атлетик2 2
      17 Престон Норт Энд2 2
      18 Ковентри Сити1 1
      19 Ротерхэм Юнайтед1 1
      20 Мидлсбро2 1
      21 Норвич Сити2 1
      22
      Зона вылета
      		Суонси Сити2 1
      23
      Зона вылета
      		Бристоль Сити2 0
      24
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун2 0

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