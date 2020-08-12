Уотфорд - Бёрнли 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
12 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бёрнли, которое состоится 12 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Венсан Компани
История личных встреч
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 2
|05.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 0
|25.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 3
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
|19.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 3
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 2
|09.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|04.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|26.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Блэкберн Роверс
|2
|6
| 2
Повышение
|Сандерленд
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Бёрнли
|2
|4
| 4
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|2
|4
| 5
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|2
|4
| 6
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|2
|4
|7
|Шеффилд Юнайтед
|2
|3
|8
|Куинз Парк Рейнджерс
|2
|3
|9
|Миллуолл
|2
|3
|10
|Рединг
|2
|3
|11
|Кардифф Сити
|2
|3
|12
|Сток Сити
|2
|3
|13
|Блэкпул
|2
|3
|14
|Вест Бромвич Альбион
|2
|2
|15
|Лутон Таун
|2
|2
|16
|Уиган Атлетик
|2
|2
|17
|Престон Норт Энд
|2
|2
|18
|Ковентри Сити
|1
|1
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|1
|1
|20
|Мидлсбро
|2
|1
|21
|Норвич Сити
|2
|1
| 22
Зона вылета
|Суонси Сити
|2
|1
| 23
Зона вылета
|Бристоль Сити
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|2
|0