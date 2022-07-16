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Нюрнберг - Хайденхайм 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
Нюрнберг
Хайденхайм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Хайденхайм, которое состоится 12 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нюрнберг
      Нюрнберг
      Хайденхайм
      Хайденхайм-на-Бренце
      Главные тренеры
      ГерманияРоберт Клаус
      ГерманияФранк Шмидт
      История личных встреч
      03.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 Хайденхайм3 : 1Нюрнберг
      23.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 Нюрнберг4 : 0Хайденхайм
      24.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Нюрнберг3 : 1Хайденхайм
      02.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Хайденхайм2 : 0Нюрнберг
      14.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Хайденхайм2 : 2Нюрнберг
      30.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Нюрнберг2 : 2Хайденхайм
      07.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Нюрнберг3 : 2Хайденхайм
      29.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Хайденхайм1 : 0Нюрнберг
      04.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Хайденхайм2 : 3Нюрнберг
      12.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Нюрнберг1 : 1Хайденхайм
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Ян32105-0777,8
      2
      Повышение
      		Кайзерслаутерн32106-4777,8
      3
      Плей-офф за повышение
      		Падерборн 07320110-4666,7
      4 Хайденхайм32014-1666,7
      5 Гамбург32013-1666,7
      6 Зандхаузен32014-3666,7
      7 Фортуна32014-3666,7
      8 Ганза Р32013-2666,7
      9 Дармштадт 9832013-3666,7
      10 Хольштайн31206-5555,6
      11 Нюрнберг31114-3444,4
      12 Санкт-Паули31116-6444,4
      13 Магдебург31025-6333,3
      14 Гройтер Фюрт30213-5222,2
      15 Ганновер 9630125-8111,1
      16 Карлсруэ30123-9111,1
      17
      Зона вылета
      		Арминия30032-700,0
      18
      Зона вылета
      		Айнтрахт Б30030-600,0

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