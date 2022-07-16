Нюрнберг - Хайденхайм 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Хайденхайм, которое состоится 12 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Главные тренеры
|Роберт Клаус
|Франк Шмидт
История личных встреч
|03.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 28
|3 : 1
|23.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 11
|4 : 0
|24.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|3 : 1
|02.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|2 : 0
|14.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 22
|2 : 2
|30.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 5
|2 : 2
|07.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|3 : 2
|29.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|1 : 0
|04.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 19
|2 : 3
|12.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Ян
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|1
|0
|6-4
|7
|77,8
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|3
|2
|0
|1
|10-4
|6
|66,7
|4
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4-1
|6
|66,7
|5
|Гамбург
|3
|2
|0
|1
|3-1
|6
|66,7
|6
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|66,7
|7
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|66,7
|8
|Ганза Р
|3
|2
|0
|1
|3-2
|6
|66,7
|9
|Дармштадт 98
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|66,7
|10
|Хольштайн
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|55,6
|11
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|44,4
|12
|Санкт-Паули
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|44,4
|13
|Магдебург
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|33,3
|14
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|22,2
|15
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|11,1
|16
|Карлсруэ
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|11,1
| 17
Зона вылета
|Арминия
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|0,0