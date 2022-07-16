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Локомотив - Крылья Советов 13 Августа прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
13 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 5-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Локомотив МКрылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Крылья Советов, которое состоится 13 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      21.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Крылья Советов0 : 1Локомотив М
      11.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Локомотив М2 : 0Крылья Советов
      12.05.2021 Кубок России Финал Локомотив М3 : 1Крылья Советов
      30.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Локомотив М1 : 1Крылья Советов
      03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов1 : 2Локомотив М
      02.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Локомотив М2 : 2Крылья Советов
      19.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов0 : 1Локомотив М
      21.09.2017 Кубок России 1/16 финала Крылья Советов3 : 2 ДВЛокомотив М
      05.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Крылья Советов0 : 3Локомотив М
      27.10.2016 Кубок России 1/8 финала Крылья Советов1 : 3Локомотив М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 ЦСКА431011-31083,3
      2 Спартак М431011-31083,3
      3 Сочи43017-6975,0
      4 Зенит42209-1866,7
      5 Динамо М422010-4866,7
      6 Ростов42206-4866,7
      7 Химки42117-3758,3
      8 Краснодар42119-7758,3
      9 Ахмат41214-4541,7
      10 Крылья Советов41125-8433,3
      11 Оренбург41037-10325,0
      12 Факел50327-11320,0
      13 Пари Нижний Новгород40224-8216,7
      14 Локомотив М40223-11216,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М40133-1118,3
      16
      Зона вылета
      		Урал50141-1016,7

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