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Зенит - ЦСКА 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
13 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 5-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Зенит
ЦСКА

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 13 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      ЦСКА
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      История личных встреч
      29.06.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 3Зенит
      28.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 ЦСКА0 : 2Зенит
      26.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Зенит1 : 0ЦСКА
      17.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА2 : 3Зенит
      19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Зенит2 : 1ЦСКА
      20.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА0 : 4Зенит
      09.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Зенит3 : 2ЦСКА
      02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит1 : 1ЦСКА
      12.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит3 : 1ЦСКА
      11.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА2 : 0Зенит
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 ЦСКА431011-31083,3
      2 Спартак М431011-31083,3
      3 Сочи43017-6975,0
      4 Зенит42209-1866,7
      5 Динамо М422010-4866,7
      6 Ростов42206-4866,7
      7 Химки42117-3758,3
      8 Краснодар42119-7758,3
      9 Ахмат41214-4541,7
      10 Крылья Советов41125-8433,3
      11 Оренбург41037-10325,0
      12 Факел50327-11320,0
      13 Пари Нижний Новгород40224-8216,7
      14 Локомотив М40223-11216,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М40133-1118,3
      16
      Зона вылета
      		Урал50141-1016,7

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