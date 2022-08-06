Вулверхэмптон - Фулхэм 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
13 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Фулхэм, которое состоится 13 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Марку Силва
История личных встреч
|09.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 1
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 0
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 1
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|2 : 0
|03.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 0
|18.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 3
|10.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|4 : 4
|12.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|3 : 2
|29.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|9
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|11
|Лестер Сити
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|12
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|13
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0,0