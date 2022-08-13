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Сельта - Эспаньол 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
13 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Сельта
Эспаньол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Эспаньол, которое состоится 13 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сельта
      Виго
      Эспаньол
      Барселона
      Главные тренеры
      АргентинаЭдуардо Херман Коудет
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      История личных встреч
      10.04.2022 Испания - Примера Тур 31 Эспаньол1 : 0Сельта
      17.12.2021 Испания - Примера Тур 18 Сельта3 : 1Эспаньол
      19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Эспаньол0 : 0Сельта
      26.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Сельта1 : 1Эспаньол
      24.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Эспаньол1 : 1Сельта
      18.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Сельта1 : 1Эспаньол
      11.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Сельта2 : 2Эспаньол
      18.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Эспаньол2 : 1Сельта
      01.03.2017 Испания - Примера Тур 25 Сельта2 : 2Эспаньол
      25.09.2016 Испания - Примера Тур 6 Эспаньол0 : 2Сельта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Альмерия00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Барселона00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Бетис00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия00000-000,0
      7 Вальядолид00000-000,0
      8 Вильярреал00000-000,0
      9 Жирона00000-000,0
      10 Кадис00000-000,0
      11 Мальорка00000-000,0
      12 Осасуна00000-000,0
      13 Райо Вальекано00000-000,0
      14 Реал Мадрид00000-000,0
      15 Реал Сосьедад00000-000,0
      16 Севилья00000-000,0
      17 Сельта00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Хетафе00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Эльче00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Эспаньол00000-000,0

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