Сельта - Эспаньол 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
13 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Эспаньол, которое состоится 13 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|10.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|17.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|18.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 1
|11.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 2
|18.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 1
|01.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 2
|25.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Райо Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0