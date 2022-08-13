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Вальядолид - Вильярреал 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
13 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Вальядолид
Вильярреал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Вильярреал, которое состоится 13 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вальядолид
      Вальядолид
      Вильярреал
      Вильярреал
      Главные тренеры
      ИспанияХосе Пачета
      ИспанияУнаи Эмери
      История личных встреч
      13.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Вальядолид0 : 2Вильярреал
      02.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Вильярреал2 : 0Вальядолид
      08.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Вальядолид1 : 1Вильярреал
      21.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Вильярреал2 : 0Вальядолид
      08.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Вальядолид0 : 0Вильярреал
      30.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Вильярреал0 : 1Вальядолид
      25.01.2014 Испания - Примера Тур 21 Вальядолид1 : 0Вильярреал
      25.08.2013 Испания - Примера Тур 2 Вильярреал2 : 1Вальядолид
      04.04.2010 Испания - Примера Тур 30 Вальядолид0 : 2Вильярреал
      22.11.2009 Испания - Примера Тур 11 Вильярреал3 : 1Вальядолид
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Альмерия00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Барселона00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Бетис00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия00000-000,0
      7 Вальядолид00000-000,0
      8 Вильярреал00000-000,0
      9 Жирона00000-000,0
      10 Кадис00000-000,0
      11 Мальорка00000-000,0
      12 Осасуна00000-000,0
      13 Райо Вальекано00000-000,0
      14 Реал Мадрид00000-000,0
      15 Реал Сосьедад00000-000,0
      16 Севилья00000-000,0
      17 Сельта00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Хетафе00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Эльче00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Эспаньол00000-000,0

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