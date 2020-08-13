Байер - Аугсбург 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
13 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Аугсбург, которое состоится 13 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Энрико Масен
История личных встреч
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|5 : 1
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 4
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 1
|26.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|3 : 1
|23.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|2 : 0
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 3
|26.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 4
|08.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 0
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 0
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Унион
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|9
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|10
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|11
|Штутгарт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|12
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|14
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
|15
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
|16
|Шальке-04
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|0,0