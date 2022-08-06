Лейпциг - Кёльн 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
13 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Кёльн, которое состоится 13 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|11.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|3 : 1
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 1
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 0
|01.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 4
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|4 : 1
|25.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 2
|01.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|25.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|3 : 1
|25.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Унион
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|9
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|10
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|11
|Штутгарт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|12
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|14
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
|15
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
|16
|Шальке-04
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|0,0