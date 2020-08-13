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Герта - Айнтрахт 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
13 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Герта
Айнтрахт Ф

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Айнтрахт Ф, которое состоится 13 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Герта
      Берлин
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Главные тренеры
      ГерманияСандро Шварц
      АвстрияОливер Гласнер
      История личных встреч
      05.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 25 Герта1 : 4Айнтрахт Ф
      16.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Айнтрахт Ф1 : 2Герта
      30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Айнтрахт Ф3 : 1Герта
      25.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Герта1 : 3Айнтрахт Ф
      13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Герта1 : 4Айнтрахт Ф
      06.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Айнтрахт Ф2 : 2Герта
      27.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 Айнтрахт Ф0 : 0Герта
      08.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Герта1 : 0Айнтрахт Ф
      21.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Айнтрахт Ф0 : 3Герта
      03.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Герта1 : 2Айнтрахт Ф
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария11006-13100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург11004-03100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия М11003-13100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Кёльн11003-13100,0
      5
      Лига Европы
      		Унион11003-13100,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Майнц11002-13100,0
      7 Боруссия Д11001-03100,0
      8 Вердер10102-2133,3
      9 Вольфсбург10102-2133,3
      10 РБ Лейпциг10101-1133,3
      11 Штутгарт10101-1133,3
      12 Бохум10011-200,0
      13 Байер10010-100,0
      14 Герта10011-300,0
      15 Хоффенхайм10011-300,0
      16 Шальке-0410011-300,0
      17
      Зона вылета
      		Аугсбург10010-400,0
      18
      Зона вылета
      		Айнтрахт Ф10011-600,0

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