22:31 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 августа
Суббота 13 августа
Свернуть список

Милан - Удинезе 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
13 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 1-й тур
Милан
Удинезе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Удинезе, которое состоится 13 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Милан
      Милан
      Удинезе
      Удине
      Главные тренеры
      ИталияСтефано Пиоли
      ИталияАндреа Соттиль
      История личных встреч
      25.02.2022 Италия - Серия А Тур 27 Милан1 : 1Удинезе
      11.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Удинезе1 : 1Милан
      03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Милан1 : 1Удинезе
      01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Удинезе1 : 2Милан
      19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Милан3 : 2Удинезе
      25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Удинезе1 : 0Милан
      02.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Милан1 : 1Удинезе
      04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Удинезе0 : 1Милан
      04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Удинезе1 : 1Милан
      17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Милан2 : 1Удинезе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Болонья00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Верона00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Кремонезе00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Лацио00000-000,0
      7 Лечче00000-000,0
      8 Милан00000-000,0
      9 Монца00000-000,0
      10 Наполи00000-000,0
      11 Рома00000-000,0
      12 Салернитана00000-000,0
      13 Сампдория00000-000,0
      14 Сассуоло00000-000,0
      15 Специя00000-000,0
      16 Торино00000-000,0
      17 Удинезе00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Фиорентина00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Эмполи00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Ювентус00000-000,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close