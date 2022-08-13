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Лечче - Интер 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
13 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 1-й тур
Лечче
Интер М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Интер М, которое состоится 13 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лечче
      Лечче
      Интер М
      Милан
      Главные тренеры
      ИталияМарко Барони
      ИталияСимоне Индзаги
      История личных встреч
      19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Лечче1 : 1Интер М
      26.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Интер М4 : 0Лечче
      29.01.2012 Италия - Серия А Тур 20 Лечче1 : 0Интер М
      21.12.2011 Италия - Серия А Тур 1 Интер М4 : 1Лечче
      20.03.2011 Италия - Серия А Тур 30 Интер М1 : 0Лечче
      10.11.2010 Италия - Серия А Тур 11 Лечче1 : 1Интер М
      07.02.2009 Италия - Серия А Тур 23 Лечче0 : 3Интер М
      24.09.2008 Италия - Серия А Тур 4 Интер М1 : 0Лечче
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Болонья00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Верона00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Кремонезе00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Лацио00000-000,0
      7 Лечче00000-000,0
      8 Милан00000-000,0
      9 Монца00000-000,0
      10 Наполи00000-000,0
      11 Рома00000-000,0
      12 Салернитана00000-000,0
      13 Сампдория00000-000,0
      14 Сассуоло00000-000,0
      15 Специя00000-000,0
      16 Торино00000-000,0
      17 Удинезе00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Фиорентина00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Эмполи00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Ювентус00000-000,0

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