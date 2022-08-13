Лечче - Интер 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
13 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Интер М, которое состоится 13 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Марко Барони
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|26.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|4 : 0
|29.01.2012
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 0
|21.12.2011
|Италия - Серия А
|Тур 1
|4 : 1
|20.03.2011
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 0
|10.11.2010
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 1
|07.02.2009
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|24.09.2008
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|7
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0