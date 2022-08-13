ПСЖ - Монпелье 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
13 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монпелье, которое состоится 13 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 4
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 0
|12.05.2021
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 5 : 6
|22.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|4 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|5 : 0
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 3
|30.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|3 : 2
|20.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|5 : 1
|27.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|100,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|100,0
| 4
Лига Европы
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
|6
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|8
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|9
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|10
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|11
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|12
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|13
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|14
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|15
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|16
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|0,0