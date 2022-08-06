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Спортинг - Риу Аве 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
13 Августа 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия)
Спортинг
Риу Аве

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Риу Аве, которое состоится 13 Августа 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Риу Аве
      Вила-ду-Конде
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
      История личных встреч
      05.05.2021 Португалия - Примейра Тур 31 Риу Аве0 : 2Спортинг
      15.01.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Спортинг1 : 1Риу Аве
      15.02.2020 Португалия - Примейра Тур 21 Риу Аве1 : 1Спортинг
      26.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 1 Спортинг1 : 2Риу Аве
      31.08.2019 Португалия - Примейра Тур 4 Спортинг2 : 3Риу Аве
      07.04.2019 Португалия - Примейра Тур 28 Спортинг3 : 0Риу Аве
      19.12.2018 Кубок Португалии 1/8 финала Спортинг5 : 2Риу Аве
      03.12.2018 Португалия - Примейра Тур 11 Риу Аве1 : 3Спортинг
      18.03.2018 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг2 : 0Риу Аве
      27.10.2017 Португалия - Примейра Тур 10 Риу Аве0 : 1Спортинг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Порту11005-13100,0
      2 Бенфика11004-03100,0
      3 Эшторил11002-03100,0
      4 Боавишта11001-03100,0
      5 Витория Гимарайнш11001-03100,0
      6 Жил Висенте11001-03100,0
      7 Визела11001-03100,0
      8 Спортинг10103-3133,3
      9 Брага10103-3133,3
      10 Санта-Клара10100-0133,3
      11 Каза Пия10100-0133,3
      12 Портимоненсе10010-100,0
      13 Риу Аве10010-100,0
      14 Шавиш10010-100,0
      15 Пасуш де Феррейра10010-100,0
      16 Фамаликан10010-200,0
      17 Маритиму10011-500,0
      18 Арока10010-400,0

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