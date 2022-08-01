Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
13 Августа 2022 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 13 Августа 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|02.03.2022
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|23.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|2 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|1 : 2
|11.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 3
|10.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 0
|07.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|0 : 3
|20.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|5 : 0
|01.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 26
|2 : 3
|17.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 3
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|1
|1
|8
|Утрехт
|1
|1
|9
|Валвейк
|1
|1
|10
|Гронинген
|1
|1
|11
|Спарта
|1
|1
|12
|Херенвен
|1
|1
|13
|Фортуна
|1
|0
|14
|НЕК Неймеген
|1
|0
|15
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Камбюр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Витесс
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эммен
|1
|0