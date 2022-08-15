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Бетис - Эльче 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
15 Августа 2022 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Бетис
Окончен
3 : 0
Эльче

  • 4'
    Набиль Фекир
  • 22'
    Айтор Руибаль
  • 28'
    1:0
    Борха Иглесиас
  • 39'
    2:0
    Хуанми
  • 60'
    3:0
    Хуанми
  • 78'
    Хуанми
0'
45'
90'
  • 2
    16'
    Пере Милья
    16'
    Джон Нканво
  • 30'
    Херард Гумбау
  • 45+4'
    Фидель Чавес
  • 64'
    Рохер Марти
  • 81'
    Хосан
  • 89'
    Хоан Мохика
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Эльче, которое состоится 15 Августа 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Эльче
Эльче
13ПортугалияврРуй Силва
16АргентиназщХерман Песселья
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
15ИспаниязщАлекс Морено
5АргентинапзГвидо Родригес
87'
14ПортугалияпзВильям Карвалью
28ИспанияпзРодри Санчес
87'
24ИспаниянпАйтор Руибаль
79'
8ФранциянпНабиль Фекир
64'
7Испаниянп Хуанми
9ИспаниянпБорха Иглесиас
79'
27ИспаниянпРобер Гонсалес
64'
32ИспаниязщФран Дельгадо
79'
21ИспаниянпЛорен Морон
79'
33ИспаниязщХуан Миранда
87'
4Кот-д'ИвуарпзПоль Акуоку
87'
13Испаниявр Эдгар Бадия
3ЧилизщЭнсо Роко
46'
6ИспаниязщПедро Бигас
14КолумбиязщЭлибельтон Паласиос
22КолумбиязщХоан Мохика
26ИспанияпзДжон Нканво
21ИспанияпзОмар Маскарель
20ИспанияпзХерард Гумбау
76'
16ИспанияпзФидель Чавес
46'
10ИспаниянпПере Милья
65'
18ИспаниянпРохер Марти
65'
4ИспаниязщДиего Гонсалес
46'
11Испаниянп Тете
46'
17Испанияпз Хосан
65'
19АргентинанпЭсекьель Понсе
65'
32ИспанияпзАлехандро Альфаро
76'
Запасные
1ИспанияврДани Мартин
6ИспаниязщВиктор Руис
1АргентинаврАксель Вернер
28ИспанияврХесус Лопес
23ИспаниязщКарлос Клерк
24ИспаниязщПоль Лирола
15ИспанияпзАлекс Кольядо
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияФрансиско Родригес
История личных встреч
19.04.2022 Испания - Примера Тур 33 Бетис0 : 1Эльче
21.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Эльче0 : 3Бетис
04.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Эльче1 : 1Бетис
01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Бетис3 : 1Эльче
16.03.2014 Испания - Примера Тур 28 Эльче0 : 0Бетис
20.10.2013 Испания - Примера Тур 9 Бетис1 : 2Эльче
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Атлетико М11003-03100,0
2
Лига чемпионов
Бетис11003-03100,0
3
Лига чемпионов
Вильярреал11003-03100,0
4
Лига чемпионов
Осасуна11002-13100,0
5
Лига Европы
Реал Мадрид11002-13100,0
6
Квалификация Лиги конференций
Валенсия11001-03100,0
7 Реал Сосьедад11001-03100,0
8 Сельта10102-2133,3
9 Эспаньол10102-2133,3
10 Атлетик Б10100-0133,3
11 Барселона10100-0133,3
12 Мальорка10100-0133,3
13 Райо Вальекано10100-0133,3
14 Альмерия10011-200,0
15 Севилья10011-200,0
16 Жирона10010-100,0
17 Кадис10010-100,0
18
Зона вылета
Вальядолид10010-300,0
19
Зона вылета
Хетафе10010-300,0
20
Зона вылета
Эльче10010-300,0

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