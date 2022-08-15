Бетис - Эльче 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
15 Августа 2022 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Окончен
3 : 0
- 4'Набиль Фекир
- 22'Айтор Руибаль
- 28'1:0Борха Иглесиас
- 39'2:0Хуанми
- 60'3:0Хуанми
- 78'Хуанми
0'
45'
90'
- 216'Пере Милья16'Джон Нканво
- 30'Херард Гумбау
- 45+4'Фидель Чавес
- 64'Рохер Марти
- 81'Хосан
- 89'Хоан Мохика
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Эльче, которое состоится 15 Августа 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Эльче
Эльче
|13
|вр
|Руй Силва
|16
|зщ
|Херман Песселья
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Алекс Морено
|5
|пз
|Гвидо Родригес
87'
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|28
|пз
|Родри Санчес
87'
|24
|нп
|Айтор Руибаль
79'
|8
|нп
|Набиль Фекир
64'
|7
|нп
|Хуанми
|9
|нп
|Борха Иглесиас
79'
|27
|нп
|Робер Гонсалес
64'
|32
|зщ
|Фран Дельгадо
79'
|21
|нп
|Лорен Морон
79'
|33
|зщ
|Хуан Миранда
87'
|4
|пз
|Поль Акуоку
87'
|13
|вр
|Эдгар Бадия
|3
|зщ
|Энсо Роко
46'
|6
|зщ
|Педро Бигас
|14
|зщ
|Элибельтон Паласиос
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|26
|пз
|Джон Нканво
|21
|пз
|Омар Маскарель
|20
|пз
|Херард Гумбау
76'
|16
|пз
|Фидель Чавес
46'
|10
|нп
|Пере Милья
65'
|18
|нп
|Рохер Марти
65'
|4
|зщ
|Диего Гонсалес
46'
|11
|нп
|Тете
46'
|17
|пз
|Хосан
65'
|19
|нп
|Эсекьель Понсе
65'
|32
|пз
|Алехандро Альфаро
76'
Запасные
|1
|вр
|Дани Мартин
|6
|зщ
|Виктор Руис
|1
|вр
|Аксель Вернер
|28
|вр
|Хесус Лопес
|23
|зщ
|Карлос Клерк
|24
|зщ
|Поль Лирола
|15
|пз
|Алекс Кольядо
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|19.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 1
|21.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 3
|04.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|01.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|3 : 1
|16.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|20.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|7
|Реал Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|8
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|9
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|10
|Атлетик Б
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|11
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|12
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|13
|Райо Вальекано
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|14
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|16
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|17
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0