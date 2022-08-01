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Верона - Наполи 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
15 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 1-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
Верона
Окончен
2 : 5
Наполи

  • 29'
    1:0
    Кевин Ласанья
  • 45+1'
    Мартин Онгла
  • 48'
    2:2
    Тома Анри
  • 52'
    Бруно Амионе
0'
45'
90'
  • 37'
    1:1
    Хвича Кварацхелия
  • 45+3'
    1:2
    Виктор Осимхен
  • 54'
    Виктор Осимхен
  • 55'
    2:3
    Пётр Зелиньски
  • 65'
    2:4
    Станислав Лоботка
  • 79'
    2:5
    Маттео Политано
  • 90+3'
    Ким Мин Джэ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Наполи, которое состоится 15 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Наполи
Неаполь
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
27 Польша зщ Павел Давидович
21 Германия зщ Корай Гюнтер
2 Аргентина зщ Бруно Амионе
59'
5 Италия пз Марко Фараони
61 Франция пз Адриен Тамез
67'
18 Камерун пз Мартин Онгла
14 Сербия пз Иван Илич
8 Сербия нп Дарко Лазович
11 Италия нп Кевин Ласанья
72'
9 Франция нп Тома Анри
59'
45 Греция зщ Панайотис Рецос
59'
20 Италия нп Роберто Пикколи
59'
7 Чехия пз Антонин Барак
67'
19 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
72'
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
6 Португалия зщ Мариу Руй
83'
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
11 Мексика нп Ирвин Лосано
76'
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
83'
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
68'
7 Северная Македония пз Элиф Элмас
68'
21 Италия нп Маттео Политано
76'
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
83'
33 Алжир нп Адам Уна
83'
Запасные
16 Италия вр Маттия Кьеза
22 Италия вр Алессандро Берарди
42 Италия зщ Диего Коппола
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
77 Гана пз Ибраим Сулемана
72 Италия пз Алессандро Кортиновис
24 Италия пз Филиппо Терраччано
30 Италия вр Сальваторе Сиригу
12 Италия вр Давиде Марфелла
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
4 Германия пз Диего Демме
23 Италия нп Алессио Дзербин
Главные тренеры
Италия Габриэле Чоффи
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
13.03.2022 Италия - Серия А Тур 29 Верона1 : 2Наполи
07.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Наполи1 : 1Верона
23.05.2021 Италия - Серия А Тур 38 Наполи1 : 1Верона
24.01.2021 Италия - Серия А Тур 19 Верона3 : 1Наполи
23.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Верона0 : 2Наполи
19.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Наполи2 : 0Верона
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Наполи2 : 0Верона
19.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Верона1 : 3Наполи
10.04.2016 Италия - Серия А Тур 32 Наполи3 : 0Верона
16.12.2015 Кубок Италии 1/8 финала Наполи3 : 0Верона
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Наполи11005-23100,0
2
Лига чемпионов
Ювентус11003-03100,0
3
Лига чемпионов
Милан11004-23100,0
4
Лига чемпионов
Аталанта11002-03100,0
5
Лига Европы
Фиорентина11003-23100,0
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М11002-13100,0
7 Лацио11002-13100,0
8 Торино11002-13100,0
9 Рома11001-03100,0
10 Специя11001-03100,0
11 Кремонезе10012-300,0
12 Болонья10011-200,0
13 Лечче10011-200,0
14 Монца10011-200,0
15 Салернитана10010-100,0
16 Эмполи10010-100,0
17 Удинезе10012-400,0
18
Зона вылета
Сампдория10010-200,0
19
Зона вылета
Верона10012-500,0
20
Зона вылета
Сассуоло10010-300,0

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