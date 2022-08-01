Верона - Наполи 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
15 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 1-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
Окончен
2 : 5
- 29'1:0Кевин Ласанья
- 45+1'Мартин Онгла
- 48'2:2Тома Анри
- 52'Бруно Амионе
0'
45'
90'
- 37'1:1Хвича Кварацхелия
- 45+3'1:2Виктор Осимхен
- 54'Виктор Осимхен
- 55'2:3Пётр Зелиньски
- 65'2:4Станислав Лоботка
- 79'2:5Маттео Политано
- 90+3'Ким Мин Джэ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Наполи, которое состоится 15 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|21
|зщ
|Корай Гюнтер
|2
|зщ
|Бруно Амионе
|
59'
|5
|пз
|Марко Фараони
|61
|пз
|Адриен Тамез
|
67'
|18
|пз
|Мартин Онгла
|14
|пз
|Иван Илич
|8
|нп
|Дарко Лазович
|11
|нп
|Кевин Ласанья
|
72'
|9
|нп
|Тома Анри
|
59'
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|
59'
|20
|нп
|Роберто Пикколи
|
59'
|7
|пз
|Антонин Барак
|
67'
|19
|нп
|Милан Джурич
|
72'
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|6
|зщ
|Мариу Руй
|
83'
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|11
|нп
|Ирвин Лосано
|
76'
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|
83'
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|
68'
|7
|пз
|Элиф Элмас
|
68'
|21
|нп
|Маттео Политано
|
76'
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|
83'
|33
|нп
|Адам Уна
|
83'
Запасные
|16
|вр
|Маттия Кьеза
|22
|вр
|Алессандро Берарди
|42
|зщ
|Диего Коппола
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|77
|пз
|Ибраим Сулемана
|72
|пз
|Алессандро Кортиновис
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|30
|вр
|Сальваторе Сиригу
|12
|вр
|Давиде Марфелла
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|4
|пз
|Диего Демме
|23
|нп
|Алессио Дзербин
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|3 : 1
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 0
|19.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 3
|10.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 0
|16.12.2015
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|8
|Торино
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|9
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|10
|Специя
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|11
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|12
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Салернитана
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|16
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|17
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Верона
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0