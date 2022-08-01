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Ювентус - Сассуоло 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
15 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 1-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Ювентус
Окончен
3 : 0
Сассуоло

  • 16'
    Мануэль Локателли
  • 26'
    1:0
    Анхель Ди Мария
  • 43'
    2:0
    Душан Влахович
  • 51'
    3:0
    Душан Влахович
0'
45'
90'
  • 33'
    Кристиан Торстведт
  • 41'
    Джанмарко Феррари
  • 69'
    Матеус Энрике
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Сассуоло, которое состоится 15 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Сассуоло
Сассуоло
36 Италия вр Маттиа Перин
6 Бразилия зщ Данило
19 Италия зщ Леонардо Бонуччи
3 Бразилия зщ Бремер
12 Бразилия зщ Алекс Сандро
61'
11 Колумбия зщ Хуан Куадрадо
61'
28 Швейцария пз Денис Закария
5 Италия пз Мануэль Локателли
76'
8 США пз Уэстон Маккенни
76'
22 Аргентина пз Анхель Ди Мария
66'
9 Сербия нп Душан Влахович
2 Италия зщ Маттиа Де Шильо
61'
17 Сербия пз Филип Костич
61'
20 Италия пз Фабио Миретти
66'
13 Италия пз Николо Ровелла
76'
30 Аргентина пз Матиас Соуле
76'
47 Италия вр Андреа Консильи
17 Турция зщ Мерт Мюльдюр
7'
5 Турция зщ Каан Айхан
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
6 Бразилия зщ Рожерио
42 Норвегия зщ Кристиан Торстведт
81'
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
59'
16 Италия пз Давиде Фраттези
81'
7 Бразилия пз Матеус Энрике
10 Италия нп Доменико Берарди
92 Франция нп Грегоре Дефрель
46'
22 Германия зщ Йереми Тольян
7'
18 Италия нп Джакомо Распадори
46'
9 Италия нп Андреа Пинамонти
59'
8 Нидерланды пз Абду Арруи
81'
15 Норвегия нп Эмиль Сейде
81'
Запасные
23 Италия вр Карло Пинсольо
41 Италия вр Джованни Гарофани
15 Италия зщ Федерико Гатти
24 Италия зщ Даниэле Ругани
44 Италия пз Николо Фаджоли
40 Италия нп Козимо да Грака
64 Италия вр Алессандро Руссо
25 Италия вр Джанлука Педжоло
44 Бразилия зщ Руан
3 Италия зщ Риккардо Маркицца
28 Хорватия зщ Мартин Эрлич
35 Италия пз Лука Д'Андреа
14 Экваториальная Гвинея пз Педро Обьянг
11 Уругвай нп Агустин Альварес
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
25.04.2022 Италия - Серия А Тур 34 Сассуоло1 : 2Ювентус
10.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус2 : 1Сассуоло
27.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус1 : 2Сассуоло
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Сассуоло1 : 3Ювентус
10.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Ювентус3 : 1Сассуоло
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Сассуоло3 : 3Ювентус
01.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Ювентус2 : 2Сассуоло
10.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Сассуоло0 : 3Ювентус
16.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Ювентус2 : 1Сассуоло
04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Ювентус7 : 0Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Наполи11005-23100,0
2
Лига чемпионов
Ювентус11003-03100,0
3
Лига чемпионов
Милан11004-23100,0
4
Лига чемпионов
Аталанта11002-03100,0
5
Лига Европы
Фиорентина11003-23100,0
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М11002-13100,0
7 Лацио11002-13100,0
8 Торино11002-13100,0
9 Рома11001-03100,0
10 Специя11001-03100,0
11 Кремонезе10012-300,0
12 Болонья10011-200,0
13 Лечче10011-200,0
14 Монца10011-200,0
15 Салернитана10010-100,0
16 Эмполи10010-100,0
17 Удинезе10012-400,0
18
Зона вылета
Сампдория10010-200,0
19
Зона вылета
Верона10012-500,0
20
Зона вылета
Сассуоло10010-300,0

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