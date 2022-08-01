Ювентус - Сассуоло 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
15 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 1-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Окончен
3 : 0
- 16'Мануэль Локателли
- 26'1:0Анхель Ди Мария
- 43'2:0Душан Влахович
- 51'3:0Душан Влахович
0'
45'
90'
- 33'Кристиан Торстведт
- 41'Джанмарко Феррари
- 69'Матеус Энрике
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Сассуоло, которое состоится 15 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Сассуоло
Сассуоло
|36
|вр
|Маттиа Перин
|6
|зщ
|Данило
|19
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|3
|зщ
|Бремер
|12
|зщ
|Алекс Сандро
|
61'
|11
|зщ
|Хуан Куадрадо
|
61'
|28
|пз
|Денис Закария
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|
76'
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
|
76'
|22
|пз
|Анхель Ди Мария
|
66'
|9
|нп
|Душан Влахович
|2
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|
61'
|17
|пз
|Филип Костич
|
61'
|20
|пз
|Фабио Миретти
|
66'
|13
|пз
|Николо Ровелла
|
76'
|30
|пз
|Матиас Соуле
|
76'
|47
|вр
|Андреа Консильи
|17
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|
7'
|5
|зщ
|Каан Айхан
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|6
|зщ
|Рожерио
|42
|зщ
|Кристиан Торстведт
|
81'
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|
59'
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|
81'
|7
|пз
|Матеус Энрике
|10
|нп
|Доменико Берарди
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|
46'
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|
7'
|18
|нп
|Джакомо Распадори
|
46'
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|
59'
|8
|пз
|Абду Арруи
|
81'
|15
|нп
|Эмиль Сейде
|
81'
Запасные
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|41
|вр
|Джованни Гарофани
|15
|зщ
|Федерико Гатти
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|40
|нп
|Козимо да Грака
|64
|вр
|Алессандро Руссо
|25
|вр
|Джанлука Педжоло
|44
|зщ
|Руан
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|35
|пз
|Лука Д'Андреа
|14
|пз
|Педро Обьянг
|11
|нп
|Агустин Альварес
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|25.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 2
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 3
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 3
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 3
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|7 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|8
|Торино
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|9
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|10
|Специя
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|11
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|12
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Салернитана
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|16
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|17
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Верона
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0