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Рубин - Кубань 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
15 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Рубин
Окончен
3 : 0
Кубань

  • 34'
    1:0
    Джоэль Фамейе
  • 38'
    2:0
    Александр Зотов
  • 48'
    Александр Мартынович
  • 60'
    3:0
    Виталий Лисакович
  • 62'
    Джоэль Фамейе
0'
45'
90'
  • 71'
    Нури Абдоков
  • 72'
    Иван Хомуха
  • 82'
    Илья Голосов
  • 85'
    Артём Архипов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Кубань, которое состоится 15 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Кубань
Краснодар
22 Россия вр Юрий Дюпин
4 Беларусь зщ Александр Мартынович
27 Россия зщ Алексей Грицаенко
77 Россия зщ Илья Самошников
18 Россия пз Марат Апшацев
67'
21 Россия пз Александр Зотов
55 Россия пз Александр Саплинов
25'
70 Россия пз Дмитрий Кабутов
67'
92 Россия пз Валерий Чуперка
67'
20 Гана нп Джоэль Фамейе
83'
44 Беларусь нп Виталий Лисакович
7 Россия пз Солтмурад Бакаев
25'
38 Россия пз Леон Мусаев
67'
11 Россия пз Игорь Горбунов
67'
56 Россия пз Ленар Фаттахов
67'
72 Россия нп Камиль Муллин
83'
1 Россия вр Юрий Нестеренко
22 Россия зщ Иван Хомуха
28 Россия зщ Азат Байрыев
66 Россия зщ Ян Гудков
46'
27 Россия зщ Даниил Горовых
18 Россия пз Аркадий Солоп
66'
8 Россия пз Георгий Махатадзе
66'
10 Россия пз Нури Абдоков
80'
11 Россия пз Андреа Чуканов
58'
19 Россия пз Илья Мосейчук
81 Россия пз Максим Сидоров
9 Россия нп Артём Архипов
46'
6 Россия пз Даниил Родин
58'
17 Россия зщ Илья Голосов
66'
87 Россия пз Игорь Безденежных
66'
98 Россия пз Дмитрий Югалдин
80'
Запасные
31 Россия вр Александр Беленов
54 Россия вр Артём Исмагилов
53 Ирак зщ Али Аднан
97 Россия зщ Константин Нижегородов
8 Россия пз Артём Попов
47 Россия нп Кирилл Косарев
85 Россия нп Даниил Кузнецов
31 Россия вр Сергей Ещенко
30 Россия зщ Сослан Таказов
96 Россия пз Илья Кубышкин
88 Россия нп Артём Шмыков
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Повышение
КАМАЗ54108-31386,7
2
Повышение
Алания53208-31173,3
3
Плей-офф за повышение
Волгарь53116-41066,7
4
Плей-офф за повышение
Енисей52217-7853,3
5 Балтика52218-6853,3
6 Динамо Мх52215-4853,3
7 Арсенал52218-5853,3
8 Рубин52219-5853,3
9 Кубань52126-5746,7
10 Краснодар-252124-5746,7
11 Уфа52125-6746,7
12 Родина51224-6533,3
13 Шинник51226-8533,3
14 Нефтехимик51224-4533,3
15
Зона вылета
СКА-Хабаровск51139-9426,7
16
Зона вылета
Акрон51134-8426,7
17
Зона вылета
Велес51043-8320,0
18
Зона вылета
Волга Ул50143-1116,7

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