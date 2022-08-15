Рубин - Кубань 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
15 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Окончен
3 : 0
- 34'1:0Джоэль Фамейе
- 38'2:0Александр Зотов
- 48'Александр Мартынович
- 60'3:0Виталий Лисакович
- 62'Джоэль Фамейе
0'
45'
90'
- 71'Нури Абдоков
- 72'Иван Хомуха
- 82'Илья Голосов
- 85'Артём Архипов
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Кубань, которое состоится 15 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Кубань
Краснодар
|22
|вр
|Юрий Дюпин
|4
|зщ
|Александр Мартынович
|27
|зщ
|Алексей Грицаенко
|77
|зщ
|Илья Самошников
|18
|пз
|Марат Апшацев
|
67'
|21
|пз
|Александр Зотов
|55
|пз
|Александр Саплинов
|
25'
|70
|пз
|Дмитрий Кабутов
|
67'
|92
|пз
|Валерий Чуперка
|
67'
|20
|нп
|Джоэль Фамейе
|
83'
|44
|нп
|Виталий Лисакович
|7
|пз
|Солтмурад Бакаев
|
25'
|38
|пз
|Леон Мусаев
|
67'
|11
|пз
|Игорь Горбунов
|
67'
|56
|пз
|Ленар Фаттахов
|
67'
|72
|нп
|Камиль Муллин
|
83'
|1
|вр
|Юрий Нестеренко
|22
|зщ
|Иван Хомуха
|28
|зщ
|Азат Байрыев
|66
|зщ
|Ян Гудков
|
46'
|27
|зщ
|Даниил Горовых
|18
|пз
|Аркадий Солоп
|
66'
|8
|пз
|Георгий Махатадзе
|
66'
|10
|пз
|Нури Абдоков
|
80'
|11
|пз
|Андреа Чуканов
|
58'
|19
|пз
|Илья Мосейчук
|81
|пз
|Максим Сидоров
|9
|нп
|Артём Архипов
|
46'
|6
|пз
|Даниил Родин
|
58'
|17
|зщ
|Илья Голосов
|
66'
|87
|пз
|Игорь Безденежных
|
66'
|98
|пз
|Дмитрий Югалдин
|
80'
Запасные
|31
|вр
|Александр Беленов
|54
|вр
|Артём Исмагилов
|53
|зщ
|Али Аднан
|97
|зщ
|Константин Нижегородов
|8
|пз
|Артём Попов
|47
|нп
|Кирилл Косарев
|85
|нп
|Даниил Кузнецов
|31
|вр
|Сергей Ещенко
|30
|зщ
|Сослан Таказов
|96
|пз
|Илья Кубышкин
|88
|нп
|Артём Шмыков
Главные тренеры
|Леонид Викторович Слуцкий
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|КАМАЗ
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|86,7
| 2
Повышение
|Алания
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|73,3
| 3
Плей-офф за повышение
|Волгарь
|5
|3
|1
|1
|6-4
|10
|66,7
| 4
Плей-офф за повышение
|Енисей
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|53,3
|5
|Балтика
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|53,3
|6
|Динамо Мх
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|53,3
|7
|Арсенал
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|53,3
|8
|Рубин
|5
|2
|2
|1
|9-5
|8
|53,3
|9
|Кубань
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|46,7
|10
|Краснодар-2
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|46,7
|11
|Уфа
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|46,7
|12
|Родина
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|33,3
|13
|Шинник
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|33,3
|14
|Нефтехимик
|5
|1
|2
|2
|4-4
|5
|33,3
| 15
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|26,7
| 16
Зона вылета
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|26,7
| 17
Зона вылета
|Велес
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|20,0
| 18
Зона вылета
|Волга Ул
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|6,7