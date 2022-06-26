Днепр М - Шахтёр С 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
15 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Шахтёр С, которое состоится 15 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Шахтёр С
Солигорск
Главные тренеры
|Евгений Петрович Молчан
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|4 : 0
|26.08.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|3 : 1
|23.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|1 : 1
|17.03.2018
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 0
|11.03.2018
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|3 : 1
|27.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|2 : 1
|16.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|0 : 1
|04.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|0 : 1
|26.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|17
|9
|6
|2
|33-12
|33
|64,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|17
|9
|4
|4
|28-20
|31
|60,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|16
|9
|4
|3
|29-14
|31
|64,6
|4
|Динамо Мн
|15
|9
|4
|2
|24-14
|31
|68,9
|5
|Минск
|17
|9
|2
|6
|30-25
|29
|56,9
|6
|Гомель
|17
|8
|4
|5
|23-18
|28
|54,9
|7
|Шахтёр С
|14
|8
|3
|3
|18-9
|27
|64,3
|8
|Торпедо-БелАЗ
|17
|7
|3
|7
|21-19
|24
|47,1
|9
|Неман
|16
|5
|8
|3
|22-21
|23
|47,9
|10
|Славия-Мозырь
|16
|7
|2
|7
|25-26
|23
|47,9
|11
|Слуцк
|17
|4
|6
|7
|19-28
|18
|35,3
|12
|Белшина
|17
|4
|6
|7
|23-28
|18
|35,3
|13
|Арсенал
|17
|3
|4
|10
|12-25
|13
|25,5
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|17
|2
|5
|10
|13-28
|11
|21,6
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|16
|2
|4
|10
|11-26
|10
|20,8
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|16
|2
|3
|11
|17-35
|9
|18,8