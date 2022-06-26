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Днепр М - Шахтёр С 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
15 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Днепр М
Шахтёр С

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Шахтёр С, которое состоится 15 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр М
      Могилёв
      Шахтёр С
      Солигорск
      Главные тренеры
      БеларусьЕвгений Петрович Молчан
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      История личных встреч
      03.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Шахтёр С4 : 0Днепр М
      26.08.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Шахтёр С3 : 1Днепр М
      23.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Днепр М1 : 1Шахтёр С
      17.03.2018 Кубок Беларуси 1/4 финала Днепр М2 : 0Шахтёр С
      11.03.2018 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С3 : 1Днепр М
      27.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Шахтёр С2 : 1Днепр М
      16.06.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Днепр М0 : 1Шахтёр С
      04.07.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Днепр М0 : 1Шахтёр С
      26.04.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Шахтёр С0 : 0Днепр М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1796233-123364,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1794428-203160,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1694329-143164,6
      4 Динамо Мн1594224-143168,9
      5 Минск1792630-252956,9
      6 Гомель1784523-182854,9
      7 Шахтёр С1483318-92764,3
      8 Торпедо-БелАЗ1773721-192447,1
      9 Неман1658322-212347,9
      10 Славия-Мозырь1672725-262347,9
      11 Слуцк1746719-281835,3
      12 Белшина1746723-281835,3
      13 Арсенал17341012-251325,5
      14
      Стыковая зона
      		Витебск17251013-281121,6
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест16241011-261020,8
      16
      Зона вылета
      		Днепр М16231117-35918,8

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