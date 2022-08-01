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Суонси - Миллуолл 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Суонси Сити
Миллуолл

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Миллуолл, которое состоится 16 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Суонси Сити
      Суонси
      Миллуолл
      Лондон
      Главные тренеры
      ШотландияРасселл Мартин
      АнглияГари Роуэтт
      История личных встреч
      05.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Миллуолл0 : 1Суонси Сити
      15.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Суонси Сити0 : 0Миллуолл
      10.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Миллуолл0 : 3Суонси Сити
      03.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Суонси Сити2 : 1Миллуолл
      30.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Миллуолл1 : 1Суонси Сити
      23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Суонси Сити0 : 1Миллуолл
      09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Суонси Сити1 : 0Миллуолл
      01.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Миллуолл1 : 2Суонси Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Блэкберн Роверс3 9
      2
      Повышение
      		Халл Сити3 7
      3
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд3 7
      4
      Плей-офф за повышение
      		Миллуолл3 6
      5
      Плей-офф за повышение
      		Кардифф Сити3 6
      6
      Плей-офф за повышение
      		Сандерленд3 5
      7 Престон Норт Энд3 5
      8 Ротерхэм Юнайтед2 4
      9 Шеффилд Юнайтед3 4
      10 Куинз Парк Рейнджерс3 4
      11 Бёрнли3 4
      12 Бирмингем Сити3 4
      13 Суонси Сити3 4
      14 Хаддерсфилд Таун3 3
      15 Уиган Атлетик3 3
      16 Сток Сити3 3
      17 Блэкпул3 3
      18 Рединг3 3
      19 Мидлсбро3 2
      20 Вест Бромвич Альбион3 2
      21 Лутон Таун3 2
      22
      Зона вылета
      		Ковентри Сити2 1
      23
      Зона вылета
      		Бристоль Сити3 1
      24
      Зона вылета
      		Норвич Сити3 1

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