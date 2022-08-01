19:56 ()
Свернуть список

Бёрнли - Халл Сити 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
16 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Бёрнли
Халл Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Халл Сити, которое состоится 16 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бёрнли
      Бёрнли
      Халл Сити
      Кингстон-апон-Халл
      Главные тренеры
      БельгияВенсан Компани
      ГрузияШота Арвеладзе
      История личных встреч
      25.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 26 Халл Сити1 : 1Бёрнли
      10.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 4 Бёрнли1 : 1Халл Сити
      06.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Бёрнли1 : 0Халл Сити
      26.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Халл Сити3 : 0Бёрнли
      09.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 36 Халл Сити0 : 1Бёрнли
      08.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 11 Бёрнли1 : 0Халл Сити
      10.04.2010 Англия - Премьер-лига Тур 34 Халл Сити1 : 4Бёрнли
      31.10.2009 Англия - Премьер-лига Тур 11 Бёрнли2 : 0Халл Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Блэкберн Роверс3 9
      2
      Повышение
      		Халл Сити3 7
      3
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд3 7
      4
      Плей-офф за повышение
      		Миллуолл3 6
      5
      Плей-офф за повышение
      		Кардифф Сити3 6
      6
      Плей-офф за повышение
      		Сандерленд3 5
      7 Престон Норт Энд3 5
      8 Ротерхэм Юнайтед2 4
      9 Шеффилд Юнайтед3 4
      10 Куинз Парк Рейнджерс3 4
      11 Бёрнли3 4
      12 Бирмингем Сити3 4
      13 Суонси Сити3 4
      14 Хаддерсфилд Таун3 3
      15 Уиган Атлетик3 3
      16 Сток Сити3 3
      17 Блэкпул3 3
      18 Рединг3 3
      19 Мидлсбро3 2
      20 Вест Бромвич Альбион3 2
      21 Лутон Таун3 2
      22
      Зона вылета
      		Ковентри Сити2 1
      23
      Зона вылета
      		Бристоль Сити3 1
      24
      Зона вылета
      		Норвич Сити3 1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close