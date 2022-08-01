Ковентри - Уиган 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Ковентри Билдинг (Фортресс Райко) (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
16 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Уиган Атлетик, которое состоится 16 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг (Фортресс Райко) (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Уиган Атлетик
Уиган
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Лим Ричардсон
История личных встреч
|09.04.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 41
|1 : 0
|08.08.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 1
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Блэкберн Роверс
|3
|9
| 2
Повышение
|Халл Сити
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|3
|6
| 5
Плей-офф за повышение
|Кардифф Сити
|3
|6
| 6
Плей-офф за повышение
|Сандерленд
|3
|5
|7
|Престон Норт Энд
|3
|5
|8
|Ротерхэм Юнайтед
|2
|4
|9
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|4
|11
|Бёрнли
|3
|4
|12
|Бирмингем Сити
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Хаддерсфилд Таун
|3
|3
|15
|Уиган Атлетик
|3
|3
|16
|Сток Сити
|3
|3
|17
|Блэкпул
|3
|3
|18
|Рединг
|3
|3
|19
|Мидлсбро
|3
|2
|20
|Вест Бромвич Альбион
|3
|2
|21
|Лутон Таун
|3
|2
| 22
Зона вылета
|Ковентри Сити
|2
|1
| 23
Зона вылета
|Бристоль Сити
|3
|1
| 24
Зона вылета
|Норвич Сити
|3
|1