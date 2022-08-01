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Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкпул

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул, которое состоится 16 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Куинз Парк Рейнджерс
      Лондон
      Блэкпул
      Блэкпул
      Главные тренеры
      АнглияМайкл Эпплтон
      История личных встреч
      23.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Блэкпул
      06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Блэкпул1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
      25.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Блэкпул2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
      29.03.2014 Англия - Чемпионшип Тур 39 Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Блэкпул
      14.12.2013 Англия - Чемпионшип Тур 20 Блэкпул0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Блэкберн Роверс3 9
      2
      Повышение
      		Халл Сити3 7
      3
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд3 7
      4
      Плей-офф за повышение
      		Миллуолл3 6
      5
      Плей-офф за повышение
      		Кардифф Сити3 6
      6
      Плей-офф за повышение
      		Сандерленд3 5
      7 Престон Норт Энд3 5
      8 Ротерхэм Юнайтед2 4
      9 Шеффилд Юнайтед3 4
      10 Куинз Парк Рейнджерс3 4
      11 Бёрнли3 4
      12 Бирмингем Сити3 4
      13 Суонси Сити3 4
      14 Хаддерсфилд Таун3 3
      15 Уиган Атлетик3 3
      16 Сток Сити3 3
      17 Блэкпул3 3
      18 Рединг3 3
      19 Мидлсбро3 2
      20 Вест Бромвич Альбион3 2
      21 Лутон Таун3 2
      22
      Зона вылета
      		Ковентри Сити2 1
      23
      Зона вылета
      		Бристоль Сити3 1
      24
      Зона вылета
      		Норвич Сити3 1

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