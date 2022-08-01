Лудогорец - Жальгирис 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
18 Августа 2022 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Жальгирис, которое состоится 18 Августа 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Главные тренеры
|Анте Шимунджа
|Владимир Николаевич Чебурин
История личных встреч
|19.07.2017
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд
|4 : 1
|12.07.2017
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд
|2 : 1
Турнирная таблица
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| АЕК Ларнака
Партизан
|2 : 1
|2 : 2
| Мальмё
Дюделанж
|3 : 0
|2 : 2
| Фенербахче
Словацко
|3 : 0
|1 : 1
| Марибор
ХИК
|0 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Линфилд
Цюрих
|0 : 2
|3 : 0
| Шэмрок Роверс
Шкупи
|3 : 1
|1 : 2
| Олимпиакос
Слован Бр
|1 : 1
|2 : 2 3 : 4
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| ХИК
Силькеборг
|18.08
|25.08
| Ференцварош
Шэмрок Роверс
|18.08
|25.08
| Цюрих
Хартс
|18.08
|25.08
| Мальмё
Сивасспор
|18.08
|25.08
| Аполлон Л
Олимпиакос
|18.08
|25.08
|Команда
|1
|2
| Пюник
Шериф
|18.08
|25.08
| Лудогорец
Жальгирис
|18.08
|25.08
| Днепр-1
АЕК Ларнака
|18.08
|25.08
| Гент
Омония
|18.08
|25.08
| Аустрия В
Фенербахче
|18.08
|25.08