Крылья Советов - Факел 19 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+4' Всё, прозвучал финальный свисток! В стартовом матче шестого тура «Крылья Советов» и «Факел» разошлись миром — 1:1! Первый тайм прошёл без забитых мячей, а после перерыва команды обменялись голами. Максим Глушенков забил свой четвёртый мяч в сезоне, а вышедший на замену Максим Максимов быстро вернул ничью на табло. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+2' Матео Барач Витюгов заменён. Барач вышел на поле.

90+1' Коваленко справа вырезал кросс в воронежскую штрафную, Глушенков пробил головой, но в створ не попал.

90+1' Четыре минуты Турбин компенсировал ко времени второго тайма!

89' Бейл у чужой лицевой продавил соперника, подхватил мяч и прострелил в штрафную «Факела», но чуть мимо партнёра по команде.

87' Ираклий Квеквескири Квеквескири в грубом подкате снёс с ног Хубулова — это безоговорочная жёлтая карточка.

86' Квеквескири пробил в касание с зоны подбора, но тут до самарского створа было далековато.

84' Владислав Мастерной Мастерной появился на поле, заменив Шлякова.

84' Владимир Хубулов Хубулов заменил Соколова.

83' Евгеньев пришёл в штрафную гостей на розыгрыш стандарта, где выиграл верх, но на скидку во вратарскую никто из партнёров не откликнулся.

82' Сергей Божин Божин сорвал опасную контратаку «Крыльев», но лишь ценой жёлтой карточки!

81' Морозов уже в падении пробивал с острого угла — мяч попал в сетку с внешней стороны ворот!

79' Шитов в самарской атаке по центру не смог протолкнуть мяч на Соколова, который был готов ворваться в штрафную «Факела».

77' Василий Черов Черов вошёл в игру, заменив Суслова.

76' Ираклий Квеквескири Квеквескири заменил Дмитриева.

74' Был намёк на игру рукой в штрафной «Факела», но судьи ВАР помогли Турбину разобраться в моменте, подтвердив, что всё было чисто.

73' Владислав Шитов Шитов — вместо Цыпченко.

73' Денис Якуба Якуба заменил Липового.

71' Витюгов сделал пас низом в штрафную гостей, Бейл у лицевой догнал мяч и пробил в подкате — Свинов зацепил мяч!

69' Обменялись команды голами и вновь затаились. К центру поля перешла игра.

67' Коваленко мощно зарядил из-за штрафной «Факела», но попал в ближайшего защитника.

65' 1:1 Максим Максимов ГОЛ! Быстрый воронежский ответ! Прошла подача от угла поля на дальнюю штангу, где вышедший на замену Максимов перевисел защитника и головой отправил мяч в угол ворот!

64' «Факел» реагирует на пропущенный мяч. Перешла игра на половину «Крыльев».

62' Максим Максимов Максимов вошёл в игру, заменив Гонгадзе.

61' 1:0 Максим Глушенков ГОЛ! Коваленко протащил самарскую атаку по центру, далее сделал пас в штрафную на Глушенкова, который развернулся к воротам и пробил в дальний нижний угол! Четвёртый гол Максима в сезоне!

60' «Факел» ведёт неспешный перепас в центре поля. «Крылья» пока не пытаются прессинговать.

58' Андрей Мендель Мендель в подкате сбил соперника, но не согласился со свистком арбитра, получив жёлтую карточку за излишнюю эмоциональность.

57' Бейл слева прострелил в центр штрафной, откуда Соколов опасно пробил низом, но Морозов успел подставить ногу на пути мяча в ворота «Факела»!

55' Ломаев здорово подстраховал оборону, сыграв по мячу за пределами штрафной и опередив Аппаева.

53' Вернулся Суслов в игру. Избежал «Факел» второй вынужденной замены.

52' Два угловых подряд разыграли самарцы. Второй корнер получился куда опаснее — Солдатенков головой срезал мяч к дальней штанге, но Цыпченко не удалось подправить в створ!

51' Цыпченко уже пришёл в себя, а вот Суслов пока никак не может подняться с газона.

50' Цыпченко и Суслов в верховом единоборстве неприятно столкнулись! Врачи приглашены на поле. Небольшая пауза в игре.

48' Бейл с дальней дистанции исполнил плотный удар, но мяч полетел по центру ворот, где и располагался Свинов.

47' Право на угловой получили самарцы, но с подачей на ближнюю штангу воронежцы справились.

46' Возобновилась встреча! Второй тайм!

46' Руслан Магаль Магаль заменил получившего травму в концовке первого тайма Альшина.

45+1' Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Факел» больше владел мячом, но, правда, редко угрожал воротам Ломаева, а «Крылья», в свою очередь, лишь после получаса активно включились в игру, заставив поработать оборону соперника. На гол команды пока не наиграли — 0:0. Продолжение следует!

45+1' Одну минуту Евгений Турбин добавил ко времени первого тайма.

45' Готовят воронежцы замену. А пока гости вынуждены играть вдесятером.

44' Альшин захромал и выполз за боковую. Похоже, тут «Факелу» не обойтись без вынужденной замены.

42' В последние минуты «Крылья» забрали инициативу. Глушенков пробивал головой, но мяч попал в грудь сопернику!

40' Глушенков взял игру на себя, сместился в центр и проверил свою левую — выше ворот!

39' Через центр хозяева лезли в чужую штрафную, но замельчили с передачами, потеряв мяч.

37' Момент! Силовой прострел на дальнюю штангу смотрелся опасно, но Альшин помешал Цыпченко нанести акцентированный удар — мяч прошёл мимо угла ворот «Факела»!

36' Дмитриеву дали подготовить удар в двух метрах от самарской штрафной — Ломаев хорош в выборе позиции!

35' Цыпченко получил мяч в штрафной «Факела», но тут же услышал свисток арбитра — положение «вне игры» зафиксировано.

34' Глушенков не решился на удар с левой из-за штрафной, а скрытый пас на Липового не прошёл!

32' Самарцы неплохо комбинировали на подступах к чужой штрафной, но в итоге мяч всё-таки потеряли.

30' Шляков откликнулся на высокую подачу в штрафную «Крыльев», но не увидел, что вратарь вышел из ворот, что привело к столкновению. Ещё один фол в атаке.

28' Ещё один корнер разыграли гости, но и тут обошлось без момента — Бейл головой выбил мяч за пределы штрафной.

27' Ломаев не рассчитал выход из ворот, но Горшков подстраховал своего вратаря, выбив мяч за боковую.

25' После подачи от флажка в штрафную «Крыльев» судья зафиксировал фол — но в атаке!

24' «Факел» в затяжной позиционной атаке сумел заработать угловой.

22' Гонгадзе получил небольшой толчок в спину в штрафной «Крыльев», но, пожалуй, приукрасил своё падение.

21' Обменялись команды быстрыми атаками, но до остроты у ворот дело так и не дошло.

19' Божин прервал опасную контратаку хозяев, помешав пройти передаче в штрафную, где открывался Цыпченко!

17' Альшин задумал сольный проход в штрафную «Крыльев», но нарвался на безупречный подкат защитника.

15' Глушенков пытался по центру набрать скорость, но тут же нарвался на коллективный отбор.

13' Мендель пострадал после жёсткого столкновения, но главное — обошлось без серьёзных последствий.

12' Божин забросил мяч поближе к штрафной «Крыльев», Аппаев головой продолжил дальше, но на этом атака гостей и завершилась.

10' После подачи в штрафную «Факела» Морозов головой едва не срезал мяч в свои ворота! Отделались гости угловым!

8' В контратаку по центру улетели «Крылья», но нерасчётливая передача на левый край загубила все старания.

7' Витюгов в самарской атаке с ходу слева прострелил в штрафную, но мяч застрял в ногах воронежского защитника.

5' Через длинный заброс «Факел» начал атаку, но Аппаев немного не зацепился за линию офсайда.

4' Гонгадзе пробил с полулёта от края штрафной «Крыльев» — Ломаев не без проблем отразил мяч!

3' Воронежцы на первых минутах активно играют на чужой половине, забрав мяч под свой контроль.

1' Матч начался! «Факел» разыграл мяч с центра поля.