Эспаньол - Райо Вальекано 19 Августа прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), 16 031 зритель (40% при вместимости 40 500)
19 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
2-й тайм, 90'
0 : 2
- 6'Оскар Хиль
- 30'Серхи Гомес
- 45+3'Бриан Оливан
0'
45'
90'
- 14'Флорьян Лежён
- 16'Флорьян Лежён
- 24'Столе Димитриевски
- 36'Оскар Трехо
- 40'0:1Иси Паласон
- 59'0:2Пате Сисс
- 76'Оскар Мартин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Райо Вальекано, которое состоится 19 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Бенжамен Леком
|2
|зщ
|Оскар Хиль
|24
|зщ
|Серхи Гомес
|4
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
77'
|20
|пз
|Эду Эспосито
77'
|12
|пз
|Винисиус Соуза
|10
|пз
|Серхи Дардер
|27
|нп
|Рубен Санчес
|9
|нп
|Хоселу
|21
|нп
|Николас Рибаудо
35'
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
35'
|8
|пз
|Кейди Баре
77'
|30
|пз
|Лука Колеошо
77'
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|19
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Франсиско Гарсия
|17
|пз
|Унай Лопес
85'
|21
|пз
|Пате Сисс
|7
|пз
|Иси Паласон
57'
|18
|пз
|Альваро Гарсия
85'
|8
|нп
|Оскар Трехо
57'
|34
|нп
|Серхио Камельо
74'
|23
|пз
|Оскар Мартин
57'
|14
|пз
|Сальви
57'
|9
|нп
|Фалькао
74'
|4
|пз
|Марио Суарес
85'
|11
|пз
|Ранди Нтекья
85'
Запасные
|34
|вр
|Анхель Фортуньо
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|28
|зщ
|Вассим Кеддари
|7
|пз
|Хавьер Пуадо
|31
|пз
|Даниэль Вильяэрмоса
|32
|нп
|Набиль Туайзи
|30
|вр
|Мигель Морро
|24
|зщ
|Эстебан Савельич
|2
|пз
|Марио Эрнандес
|28
|пз
|Пабло Муньос
|10
|нп
|Бебе
|22
|нп
|Хосе Анхель Посо
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Андони Ираола
История личных встреч
|21.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 1
|05.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|31.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 23
|2 : 3
|18.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 6
|1 : 0
|09.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 1
|28.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 2
|07.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|23.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 0
|03.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|21.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|7
|Реал Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|8
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|9
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|10
|Атлетик Б
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|11
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|12
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|13
|Райо Вальекано
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|14
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|16
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|17
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0