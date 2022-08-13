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Эспаньол - Райо Вальекано 19 Августа прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), 16 031 зритель (40% при вместимости 40 500)
19 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
Эспаньол
2-й тайм, 90'
0 : 2
Райо Вальекано

  • 6'
    Оскар Хиль
  • 30'
    Серхи Гомес
  • 45+3'
    Бриан Оливан
0'
45'
90'
  • 14'
    Флорьян Лежён
  • 16'
    Флорьян Лежён
  • 24'
    Столе Димитриевски
  • 36'
    Оскар Трехо
  • 40'
    0:1
    Иси Паласон
  • 59'
    0:2
    Пате Сисс
  • 76'
    Оскар Мартин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Райо Вальекано, которое состоится 19 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
13ФранцияврБенжамен Леком
2ИспаниязщОскар Хиль
24ИспаниязщСерхи Гомес
4УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
77'
20ИспанияпзЭду Эспосито
77'
12БразилияпзВинисиус Соуза
10ИспанияпзСерхи Дардер
27ИспаниянпРубен Санчес
9Испаниянп Хоселу
21ИспаниянпНиколас Рибаудо
35'
5ИспаниязщФернандо Калеро
35'
8АлбанияпзКейди Баре
77'
30СШАпзЛука Колеошо
77'
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
19ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
17ИспанияпзУнай Лопес
85'
21СенегалпзПате Сисс
7ИспанияпзИси Паласон
57'
18ИспанияпзАльваро Гарсия
85'
8АргентинанпОскар Трехо
57'
34ИспаниянпСерхио Камельо
74'
23ИспанияпзОскар Мартин
57'
14Испанияпз Сальви
57'
9Колумбиянп Фалькао
74'
4ИспанияпзМарио Суарес
85'
11ФранцияпзРанди Нтекья
85'
Запасные
34ИспанияврАнхель Фортуньо
1ИспанияврЖоан Гарсия
28ИспаниязщВассим Кеддари
7ИспанияпзХавьер Пуадо
31ИспанияпзДаниэль Вильяэрмоса
32ИспаниянпНабиль Туайзи
30ИспанияврМигель Морро
24ЧерногориязщЭстебан Савельич
2ИспанияпзМарио Эрнандес
28ИспанияпзПабло Муньос
10Кабо-Верденп Бебе
22ИспаниянпХосе Анхель Посо
Главные тренеры
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
21.04.2022 Испания - Примера Тур 33 Эспаньол0 : 1Райо Вальекано
05.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
31.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 23 Эспаньол2 : 3Райо Вальекано
18.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 6 Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
28.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Райо Вальекано2 : 2Эспаньол
07.03.2016 Испания - Примера Тур 28 Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
23.10.2015 Испания - Примера Тур 9 Райо Вальекано3 : 0Эспаньол
03.05.2015 Испания - Примера Тур 35 Эспаньол1 : 1Райо Вальекано
21.12.2014 Испания - Примера Тур 16 Райо Вальекано1 : 3Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Атлетико М11003-03100,0
2
Лига чемпионов
Бетис11003-03100,0
3
Лига чемпионов
Вильярреал11003-03100,0
4
Лига чемпионов
Осасуна11002-13100,0
5
Лига Европы
Реал Мадрид11002-13100,0
6
Квалификация Лиги конференций
Валенсия11001-03100,0
7 Реал Сосьедад11001-03100,0
8 Сельта10102-2133,3
9 Эспаньол10102-2133,3
10 Атлетик Б10100-0133,3
11 Барселона10100-0133,3
12 Мальорка10100-0133,3
13 Райо Вальекано10100-0133,3
14 Альмерия10011-200,0
15 Севилья10011-200,0
16 Жирона10010-100,0
17 Кадис10010-100,0
18
Зона вылета
Вальядолид10010-300,0
19
Зона вылета
Хетафе10010-300,0
20
Зона вылета
Эльче10010-300,0

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