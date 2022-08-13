Севилья - Вальядолид 19 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

89' Джавад Эль-Ямик Раздаёт карточки арбитр. Похоже, кому-то из тренеров «Вальядолида» показал он красную, а также заменённому в середине первого тайма Эль-Ямику.

88' Начинается массовая потасовка после этого фола Окампоса и каких-то слов в адрес соперника.

87' Лукас Окампос Окампос как косой срубил Оласу сейчас. Возможно, решил отомстить за недавнее столкновение колено в колено.

86' 1:1 Карим Рекик ГОЛ! Грубейшая ошибка Асенхо на выходе. Говорит он своему партнёру, судя по всему, что сыграет сам, но ухитряется просто пропустить мяч себе за спину, не прыгнув за ним — и Рекик этим умело пользуется, подбирая мяч и отправляя его в незащищённые ворота!

84' Ракитич ударом со штрафного попал в «стенку».

83' Кике Перес Перес плотно обхватывает Теллеса руками на фланге и получает «горчичник».

82' Жёстко столкнулись два Лукаса на фланге — Окампос и Оласа. Аргентинцу досталось сильнее, но в итоге оба поднялись на ноги.

81' Здорово сыграл Ануар в этом эпизоде. Посмотрим, станет ли его гол победным.

80' 0:1 Ануар ГОЛ! Ануар в быстрой атаке по центру обыгрывается с Леоном, врывается в штрафную, технично уходя в сторону от соперников, и наносит удар в левый нижний угол ворот, под штангу!

80' 0:1. Ануар ("Вальядолид") нашел дыру в обороне "Севильи"

79' Иван Ракитич А Ракитич — вместо Торреса.

78' Алекс Теллес Последние замены в матче. Теллес появляется вместо Акуньи.

78' Продолжается матч.

76' Перерыв на водопой в Севилье.

74' ГОЛ отменён! Эн-Несири получает мяч в левой части штрафной и технично пробивает мимо Серхио Асенхо, укладывая мяч в сетку, но гол не засчитан из-за офсайда.

73' Хави Санчес нанёс плотный кручёный удар со средней дистанции, и казалось, что мяч в девятку летит, но всё-таки он завернул чуть в сторону в итоге и пролетел мимо ворот!

72' Плотный удар Мончу со средней дистанции заблокирован.

70' Леон оказался в офсайде.

69' Иско Иско появляется на поле вместо Алехандро Гомеса. Болельщики приветствует Иско овациями.

68' Гонсало Монтьель Монтьель завалил Ануара на газон и получил жёлтую — по совокупности нарушений, скорее всего.

67' Мончу И Мончу вышел — вместо Гвардиолы. У «Вальядолида» замен не осталось.

67' Серхио Леон Серхио Леон выходит вместо Ивана Санчеса.

67' Роке Меса Меса снят с игры, Плано его заменил.

63' Лукас Окампос А Жордана заменил Окампос.

63' Юссеф Эн-Несири Первые замены у хозяев поля. Эн-Нессири появляется вместо Мира.

61' Два угловых подряд заработала «Севилья», но ничего опасного с них не создала.

60' Сместился Агуадо с фланга в штрафную и пробил метров с 27 мощно, но неточно.

58' После розыгрыша углового и навеса Мир оказался в офсайде.

57' Навес Акуньи со штрафного опасным не получился, легко отбился «Вальядолид».

56' Агуадо не дал мячу уйти за боковую линию, из-за чего пришлось отбирать его у Монтьеля — получилось только с фолом.

54' Оливер Торрес получает мяч чуть правее ворот в быстрой атаке и резко бьёт низом — неточно получается, да и офсайд был в любом случае.

53' Удар Акуньи со средней дистанции пришёлся в соперника.

52' Гвардиола врывается по центру в штрафную и падает в борьбе с Куасси. Показалось, что француз задел соперника по ноге, но арбитр так не считает и не назначает пенальти!

50' Матч всё ещё можно посмотреть в Okko — в прямом эфире или в записи. Приобретайте подписку «Оптимум + Спорт» и наслаждайтесь просмотром спортивных событий, фильмов и сериалов.

49' Боно в высоком прыжке прервал навес с этого стандарта, выбив мяч головой.

48' Жордан в подкате попал Гвардиоле по ноге. Штрафной назначен.

46' Лукас Оласа Лукас Оласа вышел вместо Серхио Эскудеро.

46' Возвращаются на поле футболисты.

45+4' Судья отправил команды на перерыв! В первом тайме «Севилья» на правах фаворита матча больше владела мячом, чуть острее выглядела в атаке, но «Вальядолид» надёжно отработал в обороне. Пока по нулям на «Рамон Санчес Писхуан»! Ждём начало второй половины встречи!

45+3' Гомес решил зарядить издали, но в створ не попал — голкипер контролировал полёт мяча.

45+1' Ламела от края штрафной нанёс нехитрый удар из-под защитника, Асенхо был уверен, что мяч летит мимо ворот, а тот угодил в ближнюю штангу!

45+1' Четыре минуты главный арбитр добавил ко времени первого тайма!

45' Опаснейший момент! Потеряли хозяева мяч у своей штрафной, что позволило вывести Гвардиолу на удар с близкого расстояния — Боно потащил!

43' Ламела в шикарном подкате разрушил контратаку «Вальядолида», выбив мяч из-под ног Переса.

42' Акунья запорол атаку хозяев, выполнив фланговую подачу за пределы поля.

40' Мир едва не подкараулил ошибку обороны, но Асенхо опередил форварда «Севильи», оказавшись первым на мяче.

39' Монтьель был уверен, что заработал угловой, но судья назначил удар от ворот.

37' Активно хозяева прессинговали соперника, но отобрать мяч без нарушения правил всё же не удалось.

35' Рекик привычно пришёл в штрафную «Вальядолида» на розыгрыш углового, где вновь продавил оппонента, но удар головой пришёлся выше ворот.

34' Заметался мяч в штрафной хозяев, но одна из скидок головой получилась в положение «вне игры».

32' Отправились команды попить воды. Запланированная пауза в игре.

31' Акунья сзади двинул Санчеса по ногам. Был повод показать жёлтую карточку, но судья ограничился свистком.

29' Свой первый угловой в матче заработали гости, но подача Кике Переса не доставила проблем обороняющимся.

27' «Вальядолид» в последние минуты неплохо контролирует мяч, но пока никак не может продвинуться к чужим воротам.

25' Санчес грубо ошибся с передачей в центре поля, подарив «Севилье» опасную атаку! Рафа Мир получил мяч в штрафной и пробил низом — Асенхо, выдвинувшись из ворот, ногой отразил мяч!

23' Хоакин Фернандес Фернандес заменил получившего травму Эль-Ямика.

22' Хорошую позиционную атаку провели гости, но в итоге Гвардиола попался в офсайд.

20' Акунья от угла поля совершил подачу в штрафную, Рекик выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше ворот.

18' Рафа Мир правым краем ворвался в штрафную и пробил с ходу — блокирована попытка.

16' «Вальядолид» решил пойти в высокий прессинг, но в итоге всё завершилось фолом в атаке. Жордану серьёзно досталось по ногам.

14' Продолжают хозяева нагружать оборону соперника. Оливер Торрес выцеливал ближний угол ворот, но в створ не попал!

12' Рафа Мир после единоборства с Пересом оказался на газоне в штрафной гостей, призывно посмотрелся на арбитра, но свистка не дождался.

11' Справилась оборона «Вальядолида» с очередной подачей в штрафную — Перес в борьбе за мяч опередил соперника.

9' Прошёл первый заброс в штрафную «Севильи», но Эскудеро не зацепился за мяч, улетевший за лицевую.

7' Право на угловой получили хозяева. Прострел от флажка пошёл на радиус штрафной, но Акунья плохо пробил — в сторону от ворот.

5' «Севилья» сразу обозначает своё игровое преимущество. «Вальядолид» с первых минут остался без мяча.

3' Акунья слева простреливал во вратарскую гостей, но Рафе Миру не удалось сыграть на опережение!

1' Матч начался! Смотрите весь сезон испанской Примеры эксклюзивно в Okko. Оформите годовую подписку «Оптимум + Спорт» на выгодных условиях.