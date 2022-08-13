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Севилья - Вальядолид 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
19 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Севилья
2-й тайм, 90'
1 : 1
Вальядолид

  • 68'
    Гонсало Монтьель
  • 86'
    1:1
    Карим Рекик
  • 87'
    Лукас Окампос
  • -5'
    Маркос Акунья
0'
45'
90'
  • 80'
    0:1
    Ануар
  • 83'
    Луис Перес
  • 90+4'
    Лукас Оласа
  • -5'
    Джавад Эль-Ямик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вальядолид, которое состоится 19 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Вальядолид
Вальядолид
13Марокковр Боно
2АргентиназщГонсало Монтьель
14ФранциязщТанги Куасси
4НидерландызщКарим Рекик
19АргентиназщМаркос Акунья
78'
8ИспанияпзЖоан Жордан
64'
20Бразилияпз Фернандо
21ИспанияпзОливер Торрес
79'
17АргентинапзЭрик Ламела
24АргентинапзАлехандро Гомес
68'
12ИспаниянпРафаэль Мир
63'
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
63'
5АргентинанпЛукас Окампос
64'
22Испанияпз Иско
68'
3БразилиязщАлекс Теллес
78'
10ХорватияпзИван Ракитич
79'
25ИспанияврСерхио Асенхо
2ИспаниязщЛуис Перес
5ИспаниязщХави Санчес
15МароккозщДжавад Эль-Ямик
23'
18ИспаниязщСерхио Эскудеро
46'
6ИспанияпзАльваро Агуадо
17ИспанияпзРоке Меса
67'
4ИспанияпзКике Перес
21ИспанияпзИван Санчес
67'
23Мароккопз Ануар
16ИспаниянпСерхи Гвардиола
67'
24ИспанияпзХоакин Фернандес
23'
12УругвайзщЛукас Оласа
46'
8Испанияпз Мончу
67'
7ИспаниянпСерхио Леон
67'
10ИспаниянпОскар Плано
67'
Запасные
31ИспанияврАльберто Флорес
1СербияврМарко Дмитрович
30ИспаниязщХосе Анхель Кармона
16ИспаниязщХесус Навас
23Бразилиязщ Маркан
18ДанияпзТомас Дилейни
11МарокконпМунир Эль-Хаддади
1ИспанияврХорди Масип
27ИспаниязщИван Фреснеда
32ИспаниязщДавид Торрес
14ФранцияпзМикаэль Мальса
19ИспанияпзТони Вилья
22СенегалнпСеку Гассама
30ИспаниянпРоберто Арройо
Главные тренеры
ИспанияХулен Лопетеги
ИспанияХосе Пачета
История личных встреч
20.03.2021 Испания - Примера Тур 28 Вальядолид1 : 1Севилья
19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Севилья1 : 1Вальядолид
26.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Севилья1 : 1Вальядолид
24.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Вальядолид0 : 1Севилья
07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Вальядолид0 : 2Севилья
25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Севилья1 : 0Вальядолид
16.03.2014 Испания - Примера Тур 28 Севилья4 : 1Вальядолид
20.10.2013 Испания - Примера Тур 9 Вальядолид2 : 2Севилья
28.04.2013 Испания - Примера Тур 33 Вальядолид1 : 1Севилья
04.12.2012 Испания - Примера Тур 14 Севилья1 : 2Вальядолид
Текстовая трансляция
89'
 
Джавад Эль-Ямик
Раздаёт карточки арбитр. Похоже, кому-то из тренеров «Вальядолида» показал он красную, а также заменённому в середине первого тайма Эль-Ямику.
88'
Начинается массовая потасовка после этого фола Окампоса и каких-то слов в адрес соперника.
87'
 
Лукас Окампос
Окампос как косой срубил Оласу сейчас. Возможно, решил отомстить за недавнее столкновение колено в колено.
86'
1:1
Карим Рекик
ГОЛ! Грубейшая ошибка Асенхо на выходе. Говорит он своему партнёру, судя по всему, что сыграет сам, но ухитряется просто пропустить мяч себе за спину, не прыгнув за ним — и Рекик этим умело пользуется, подбирая мяч и отправляя его в незащищённые ворота!
84'
Ракитич ударом со штрафного попал в «стенку».
83'
 
Кике Перес
Перес плотно обхватывает Теллеса руками на фланге и получает «горчичник».
82'
Жёстко столкнулись два Лукаса на фланге — Окампос и Оласа. Аргентинцу досталось сильнее, но в итоге оба поднялись на ноги.
81'
Здорово сыграл Ануар в этом эпизоде. Посмотрим, станет ли его гол победным.
80'
0:1
Ануар
ГОЛ! Ануар в быстрой атаке по центру обыгрывается с Леоном, врывается в штрафную, технично уходя в сторону от соперников, и наносит удар в левый нижний угол ворот, под штангу!
80'
0:1. Ануар ("Вальядолид") нашел дыру в обороне "Севильи"
79'
 
Иван Ракитич
А Ракитич — вместо Торреса.
78'
 
Алекс Теллес
Последние замены в матче. Теллес появляется вместо Акуньи.
78'
Продолжается матч.
76'
Перерыв на водопой в Севилье.
74'
ГОЛ отменён! Эн-Несири получает мяч в левой части штрафной и технично пробивает мимо Серхио Асенхо, укладывая мяч в сетку, но гол не засчитан из-за офсайда.
73'
Хави Санчес нанёс плотный кручёный удар со средней дистанции, и казалось, что мяч в девятку летит, но всё-таки он завернул чуть в сторону в итоге и пролетел мимо ворот!
72'
Плотный удар Мончу со средней дистанции заблокирован.
70'
Леон оказался в офсайде.
69'
 
Иско
Иско появляется на поле вместо Алехандро Гомеса. Болельщики приветствует Иско овациями.
68'
 
Гонсало Монтьель
Монтьель завалил Ануара на газон и получил жёлтую — по совокупности нарушений, скорее всего.
67'
 
Мончу
И Мончу вышел — вместо Гвардиолы. У «Вальядолида» замен не осталось.
67'
 
Серхио Леон
Серхио Леон выходит вместо Ивана Санчеса.
67'
 
Роке Меса
Меса снят с игры, Плано его заменил.
63'
 
Лукас Окампос
А Жордана заменил Окампос.
63'
 
Юссеф Эн-Несири
Первые замены у хозяев поля. Эн-Нессири появляется вместо Мира.
61'
Два угловых подряд заработала «Севилья», но ничего опасного с них не создала.
60'
Сместился Агуадо с фланга в штрафную и пробил метров с 27 мощно, но неточно.
58'
После розыгрыша углового и навеса Мир оказался в офсайде.
57'
Навес Акуньи со штрафного опасным не получился, легко отбился «Вальядолид».
56'
Агуадо не дал мячу уйти за боковую линию, из-за чего пришлось отбирать его у Монтьеля — получилось только с фолом.
54'
Оливер Торрес получает мяч чуть правее ворот в быстрой атаке и резко бьёт низом — неточно получается, да и офсайд был в любом случае.
53'
Удар Акуньи со средней дистанции пришёлся в соперника.
52'
Гвардиола врывается по центру в штрафную и падает в борьбе с Куасси. Показалось, что француз задел соперника по ноге, но арбитр так не считает и не назначает пенальти!
50'
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49'
Боно в высоком прыжке прервал навес с этого стандарта, выбив мяч головой.
48'
Жордан в подкате попал Гвардиоле по ноге. Штрафной назначен.
46'
 
Лукас Оласа
Лукас Оласа вышел вместо Серхио Эскудеро.
46'
Возвращаются на поле футболисты.
45+4'
Судья отправил команды на перерыв! В первом тайме «Севилья» на правах фаворита матча больше владела мячом, чуть острее выглядела в атаке, но «Вальядолид» надёжно отработал в обороне. Пока по нулям на «Рамон Санчес Писхуан»! Ждём начало второй половины встречи!
45+3'
Гомес решил зарядить издали, но в створ не попал — голкипер контролировал полёт мяча.
45+1'
Ламела от края штрафной нанёс нехитрый удар из-под защитника, Асенхо был уверен, что мяч летит мимо ворот, а тот угодил в ближнюю штангу!
45+1'
Четыре минуты главный арбитр добавил ко времени первого тайма!
45'
Опаснейший момент! Потеряли хозяева мяч у своей штрафной, что позволило вывести Гвардиолу на удар с близкого расстояния — Боно потащил!
43'
Ламела в шикарном подкате разрушил контратаку «Вальядолида», выбив мяч из-под ног Переса.
42'
Акунья запорол атаку хозяев, выполнив фланговую подачу за пределы поля.
40'
Мир едва не подкараулил ошибку обороны, но Асенхо опередил форварда «Севильи», оказавшись первым на мяче.
39'
Монтьель был уверен, что заработал угловой, но судья назначил удар от ворот.
37'
Активно хозяева прессинговали соперника, но отобрать мяч без нарушения правил всё же не удалось.
35'
Рекик привычно пришёл в штрафную «Вальядолида» на розыгрыш углового, где вновь продавил оппонента, но удар головой пришёлся выше ворот.
34'
Заметался мяч в штрафной хозяев, но одна из скидок головой получилась в положение «вне игры».
32'
Отправились команды попить воды. Запланированная пауза в игре.
31'
Акунья сзади двинул Санчеса по ногам. Был повод показать жёлтую карточку, но судья ограничился свистком.
29'
Свой первый угловой в матче заработали гости, но подача Кике Переса не доставила проблем обороняющимся.
27'
«Вальядолид» в последние минуты неплохо контролирует мяч, но пока никак не может продвинуться к чужим воротам.
25'
Санчес грубо ошибся с передачей в центре поля, подарив «Севилье» опасную атаку! Рафа Мир получил мяч в штрафной и пробил низом — Асенхо, выдвинувшись из ворот, ногой отразил мяч!
23'
 
Хоакин Фернандес
Фернандес заменил получившего травму Эль-Ямика.
22'
Хорошую позиционную атаку провели гости, но в итоге Гвардиола попался в офсайд.
20'
Акунья от угла поля совершил подачу в штрафную, Рекик выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше ворот.
18'
Рафа Мир правым краем ворвался в штрафную и пробил с ходу — блокирована попытка.
16'
«Вальядолид» решил пойти в высокий прессинг, но в итоге всё завершилось фолом в атаке. Жордану серьёзно досталось по ногам.
14'
Продолжают хозяева нагружать оборону соперника. Оливер Торрес выцеливал ближний угол ворот, но в створ не попал!
12'
Рафа Мир после единоборства с Пересом оказался на газоне в штрафной гостей, призывно посмотрелся на арбитра, но свистка не дождался.
11'
Справилась оборона «Вальядолида» с очередной подачей в штрафную — Перес в борьбе за мяч опередил соперника.
9'
Прошёл первый заброс в штрафную «Севильи», но Эскудеро не зацепился за мяч, улетевший за лицевую.
7'
Право на угловой получили хозяева. Прострел от флажка пошёл на радиус штрафной, но Акунья плохо пробил — в сторону от ворот.
5'
«Севилья» сразу обозначает своё игровое преимущество. «Вальядолид» с первых минут остался без мяча.
3'
Акунья слева простреливал во вратарскую гостей, но Рафе Миру не удалось сыграть на опережение!
1'
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0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Севилья» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Райо Вальекано21102-0466,7
2
Лига чемпионов
Атлетико М11003-03100,0
3
Лига чемпионов
Бетис11003-03100,0
4
Лига чемпионов
Вильярреал11003-03100,0
5
Лига Европы
Осасуна11002-13100,0
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Мадрид11002-13100,0
7 Валенсия11001-03100,0
8 Реал Сосьедад11001-03100,0
9 Сельта10102-2133,3
10 Атлетик Б10100-0133,3
11 Мальорка10100-0133,3
12 Эспаньол20112-4116,7
13 Барселона10100-0133,3
14 Альмерия10011-200,0
15 Севилья10011-200,0
16 Жирона10010-100,0
17 Кадис10010-100,0
18
Зона вылета
Вальядолид10010-300,0
19
Зона вылета
Хетафе10010-300,0
20
Зона вылета
Эльче10010-300,0

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