Боруссия М - Герта 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
19 Августа 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Герта, которое состоится 19 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Сандро Шварц
История личных встреч
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 0
|23.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 0
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 2
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 0
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 3
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|4 : 2
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 1
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия М
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
| 5
Лига Европы
|Унион
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|7
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|50,0
|8
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|50,0
|9
|Аугсбург
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|50,0
|10
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|33,3
|11
|РБ Лейпциг
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|12
|Штутгарт
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|13
|Шальке-04
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
|16,7
|14
|Герта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|15
|Вольфсбург
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|16
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|16,7
| 17
Зона вылета
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Байер
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|0,0