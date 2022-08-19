Лион - Труа 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
19 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Окончен
4 : 1
- 40'1:00'2:00'3:00'4:0
0'
45'
90'
- 0'4:1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Труа, которое состоится 19 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Труа
Труа
|35
|вр
|Реми Риу
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|4
|зщ
|Кастелло Люкеба
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|23
|пз
|Тьяго Мендес
|10
|пз
|Лукас Пакета
|24
|пз
|Йоанн Лепенан
|88
|пз
|Корентин Толиссо
|20
|пз
|Тете
|91
|нп
|Александр Ляказетт
|7
|нп
|Карл Токо Экамби
|30
|вр
|Готье Галлон
|3
|зщ
|Тьерно Бальде
|4
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|23
|зщ
|Адиль Рами
|17
|зщ
|Йоанн Сальмье
|39
|зщ
|Яссер Ларуси
|6
|пз
|Роминиг Куаме
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|29
|нп
|Вильсон Одобер
|25
|нп
|Мама Бальде
|9
|нп
|Айки Угбо
Запасные
|40
|вр
|Кейн Боннви
|21
|зщ
|Дамьен Да Сильва
|12
|зщ
|Энрике Силва
|6
|пз
|Максанс Какере
|15
|пз
|Ромен Февр
|22
|пз
|Жефф Рен-Аделаид
|18
|нп
|Райан Шерки
|26
|нп
|Брэдли Баркола
|11
|нп
|Тино Кадевере
|40
|вр
|Джесси Мулен
|2
|зщ
|Джаксон Поросо
|24
|пз
|Ксавье Шавалерен
|5
|пз
|Тристан Денгоме
|27
|пз
|Кильян Донг
|28
|пз
|Дерек Мазу-Сако
|20
|нп
|Рено Рипар
|37
|нп
|Эрик Нджо
Главные тренеры
|Петер Бош
|Брюно Ирл
История личных встреч
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 1
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|3 : 0
|22.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 5
|09.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|4 : 1
|31.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 1
|05.02.2014
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|12.01.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 2
|18.08.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|4 : 1
|04.02.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-2
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|66,7
| 4
Лига Европы
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|66,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|6
|Ланс
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|7
|Монако
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|8
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|9
|Монпелье
|2
|1
|0
|1
|5-7
|3
|50,0
|10
|Клермон
|2
|1
|0
|1
|4-7
|3
|50,0
|11
|Анже
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|33,3
|12
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|33,3
|13
|Нант
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|33,3
|14
|Брест
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16,7
|15
|Страсбург
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|16
|Аяччо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
| 17
Зона вылета
|Ренн
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Осер
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
| 19
Зона вылета
|Реймс
|2
|0
|0
|2
|3-8
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
|0,0