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Лион - Труа 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
19 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Лион
Окончен
4 : 1
Труа

  • 4
    0'
    1:0
    0'
    2:0
    0'
    3:0
    0'
    4:0
0'
45'
90'
  • 0'
    4:1
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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Труа, которое состоится 19 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Труа
Труа
35ФранцияврРеми Риу
27ФранциязщМало Гюсто
4ФранциязщКастелло Люкеба
3АргентиназщНиколас Тальяфико
23БразилияпзТьяго Мендес
10БразилияпзЛукас Пакета
24ФранцияпзЙоанн Лепенан
88ФранцияпзКорентин Толиссо
20Бразилияпз Тете
91ФранциянпАлександр Ляказетт
7КамеруннпКарл Токо Экамби
30ФранцияврГотье Галлон
3ФранциязщТьерно Бальде
4СШАзщЭрик Палмер-Браун
23ФранциязщАдиль Рами
17ГвианазщЙоанн Сальмье
39ФранциязщЯссер Ларуси
6МалипзРоминиг Куаме
10ФранцияпзФлорьян Тардье
29ФранциянпВильсон Одобер
25Гвинея-БисаунпМама Бальде
9КанаданпАйки Угбо
Запасные
40ФранцияврКейн Боннви
21ФранциязщДамьен Да Сильва
12БразилиязщЭнрике Силва
6ФранцияпзМаксанс Какере
15ФранцияпзРомен Февр
22ФранцияпзЖефф Рен-Аделаид
18ФранциянпРайан Шерки
26ФранциянпБрэдли Баркола
11ЗимбабвенпТино Кадевере
40ФранцияврДжесси Мулен
2ЭквадорзщДжаксон Поросо
24ФранцияпзКсавье Шавалерен
5КамерунпзТристан Денгоме
27ФранцияпзКильян Донг
28ФранцияпзДерек Мазу-Сако
20ФранциянпРено Рипар
37ИталиянпЭрик Нджо
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ФранцияБрюно Ирл
История личных встреч
16.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 21 Труа0 : 1Лион
22.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 7 Лион3 : 1Труа
06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Лион3 : 0Труа
22.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Труа0 : 5Лион
09.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 20 Лион4 : 1Труа
31.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 12 Труа0 : 1Лион
05.02.2014 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Лион2 : 1Труа
12.01.2013 Франция - Лига 1 Тур 20 Труа1 : 2Лион
18.08.2012 Франция - Лига 1 Тур 2 Лион4 : 1Труа
04.02.2007 Франция - Лига 1 Тур 23 Труа1 : 0Лион
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ220010-26100,0
2
Лига чемпионов
Лион22006-26100,0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль21105-2466,7
4
Лига Европы
Марсель21105-2466,7
5
Квалификация Лиги конференций
Тулуза21104-1466,7
6 Ланс21103-2466,7
7 Монако21103-2466,7
8 Лорьян11001-03100,0
9 Монпелье21015-7350,0
10 Клермон21014-7350,0
11 Анже20202-2233,3
12 Ницца20202-2233,3
13 Нант20201-1233,3
14 Брест20113-4116,7
15 Страсбург20112-3116,7
16 Аяччо20111-2116,7
17
Зона вылета
Ренн20111-2116,7
18
Зона вылета
Осер20113-6116,7
19
Зона вылета
Реймс20023-800,0
20
Зона вылета
Труа30033-1000,0

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