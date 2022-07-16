Урал - Пари Нижний Новгород 20 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+4' Матч завершён! «Пари Нижний Новгород» благодаря голу Юлдошева на выезде обыграл «Урал» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России. Для команды Михаила Галактионова эта победа стала первой в нынешнем сезоне. В свою очередь уральцы потерпели поражение в первом матче после возращения на должность главного тренера Виктора Гончаренко. Благодарю всех за внимание. Для вас работал Сергей Емельянов.

90+2' Срывается мяч у Бикфалви и улетает за лицевую после его навеса на дальнюю штангу.

90' Четыре минуты добавлены ко второму тайму.

89' Дмитрий Рыбчинский Рыбчинский заменил Кротова.

88' Ничего не позволяют сопернику в эти минуты игроки «Нижнего Новгорода», грамотно пытаясь довести матч до первой победы в сезоне.

85' И продолжают нагнетать гости, создавая остроту у чужих ворот.

83' Сильная подача Калинского прилетела на дальнюю штангу! Но Агапов не был готов замкнуть.

82' Очень сильно осложнилась задача для команды из Екатеринбурга. Они проигрывают в счёте и продолжают действовать в меньшинстве.

80' Юрий Газинский Обратная замена в стане хозяев: вместо Железнова выходит дебютант Газинский.

79' 0:1 Иброхимхалил Юлдошев ГОЛ! Дожали соперника подопечные Галактионова! Юлдошев на входе в штрафную красиво обыгрался с Кротовым, получил обратную передачу и идеально пробил в правый гол, не оставив шансов Помазуну.

77' Эммерсон Эммерсон жёстко срубает Милсона, который сегодня как магнитом собирает на себе нарушения, и получает жёлтую карточку.

75' Заключительная 15-минутка стартовала. В последние 5-7 минут гости наконец-то осознали, что играют в большинстве и приступили к штурму ворот хозяев.

73' Снова прошла небольшая пауза на водопой, игра уже возобновлена.

71' А Помазун роскошно вытягивает мяч из-под перекладины после удара игрока гостей, который выиграл воздух в чужой штрафной на угловом!

70' Илья Быковский Быковский сменил Гогличидзе.

70' Эммерсон Эммерсон появился вместо Подберёзкина.

70' Каккоев бьёт по воротам хозяев и попадает в руку Герасимову! Пенальти просят футболисты гостей! Но его не назначает Левников. Максимально спорное судейское решение.

68' Помазун ныряет в ближний угол и переводит мяч на угловой после удара под штангу в исполнении Калинского.

66' Хорошо начал «Урал» второй тайм, но удаление должно изменить характер встречи. Теперь гостей уже не должна устроить нулевая ничья в Екатеринбурге, тогда как для хозяев она может оказаться не худшим результатом.

63' Никита Каккоев Тем временем Каккоев вступил в игру в составе гостей, сменив Шарипова.

63' Всё-таки не обошлось сегодня без удаления в составе «Урала». В меньшинстве им завершать эту встречу.

62' Андрей Егорычев Но никаких выводов не сделали для себя футболисты «Урала» и продолжили нарушать правила. Егорычев наступил на ногу Милсону и отправился в раздевалку, увидев перед собой вторую за сегодня жёлтую карточку.

61' Шарипов оказывается на газоне после жёсткого стыка с Подберёзкиным. В этом эпизоде обошлось без раздачи карточек.

60' Игорь Коновалов Заодно от греха заменили в «Урале» и Сунтангулина. Вместо него Коновалов появился.

59' Юрий Железнов Железнов появился на поле вместо Гаджимурадова.

59' Бикфалви выставляет ногу и подрезает мяч в створ после прострела с фланга — разминка для Гойло.

58' Милсон Милсон сменил Сулейманова в составе гостей.

57' Стоцкий очень опасно навешивал через вратарскую, Помазун сыграл неудачно и не попал рукой по мячу — на дальней штанге находился Юлдошев, но его удар по пустому углу ворот оказался неточным.

55' Заметно добавили после перерыва в игровой агрессии подопечные Виктора Гончаренко, и старт второго тайма остался за хозяевами.

53' Бикфалви опережает Гоцука и головой пробивает в дальний угол — снова мяч летит мимо створа.

51' А следом мог забивать Егорычев! Ворвался Андрей в штрафную гостей, на финте обыграл Масоэро и готов был уже открывать счёт, но очень своевременно вылетел на сближение Гойло и парировал удар!

50' Очень активен на старте второго тайма Сунтангулин. Теперь он головой пробивал по воротам гостей — мяч пролетел вдали от створа.

49' Футболисты гостей просили показать вторую жёлтую Сунтангулину, но Левников пока не стал нарушать равенство составов.

48' Сунтангулин неудачно подкатился против Сулейманова и нарушил правила. А ведь Фаниль уже висит на жёлтой карточке. Аккуратнее надо быть игроку хозяев.

46' Второй тайм стартовал.

46' Иброхимхалил Юлдошев Юлдошев вступил в игру в составе гостей, сменив Пенчикова.

45+3' Первый тайм на этом завершён. Продолжим после перерыва.

45+2' Бикфалви приложился издали по воротам Гойло — мяч разминулся со створом.

45+1' Но у команд ещё есть две минуты, которые отделяют их от отправления на перерыв.

45' Под занавес стартового отрезка гости провели несколько позиционных атак, которые не принесли им никакого позитивного эффекта.

43' Последователен Левников в первом тайме в вопросе вынесения санкций провинившимся футболистам.

42' Фаниль Сунгатулин Ох… Продолжается листопад из жёлтых карточек. Сунтангулин в борьбе за мяч излишне высоко задрал свою ногу и угодил сопернику по лицу. В начале игры похожее нарушение правил допустил Егорычев.

41' В ответной атаке Бикфалви аккуратным черпачком доставлял мяч на врывание Гаджимурадову, и совсем чуть-чуть игроку «Урала» не хватило, чтобы добрался до мяча. Если бы это произошло, то ударом в касание мог бы он переводить мяч в ворота с близкого расстояния.

40' Сулейманов от лицевой навешивает во вратарскую, где спокойно мяч в руки забирает Помазун.

39' Даниэль Мишкич Мишкич за пределами дозволенного действует против Шарипова и выводил «Урал» вперёд по полученным жёлтым карточкам.

36' Гаджимурадов заскочил в штрафную и завалился на газон, едва почувствовав контакт. Левников игроку «Урала» не поверил и его падение проигнорировал.

35' А стандарты у обеих команд в первом тайме пока не работают.

34' Подберёзкин хитрой передачей доставил мяч Бикфалви, который из штрафной от лицевой линии простреливал во вратарскую — защита гостей сыграла надёжно и не позволила хозяевам выжать из этого момента ничего, кроме углового.

32' Очень интересно разыграли нижегородцы мяч вблизи чужой штрафной, последовал черпачок на врывавшегося в зону Сулейманова, но не получилось у Тимура достать мяч, отскочивший от газона.

30' Стоцкий не смог обработать мяч на левом фланге, сорвалась потенциально опасная атака в исполнении гостей.

27' Илья Агапов Гаджимурадов оказался на газоне — оказывают ему медицинскую помощь под присмотром арбитра Левникова. Наступили игроку «Урала» на ногу. Провинился Агапов — очевидная жёлтая карточка.

25' Прошла короткая пауза на водопой, и игра продолжается.

23' После подачи с углового Сулейманов совершил хорошее врывание, неплохо выпрыгнул, опередив защитника, и довольно опасно пробил в правый угол, однако мяч разминулся со створом ворот.

22' Обменялись команды ударами в створ ворот, но хозяева в этом обмене были гораздо ближе к тому, чтобы открыть счёт в матче.

20' Бикфалви получил мяч в штрафной и с близкого расстояния выстрелил в левый верхний угол — Гойло в отличном прыжке перевёл мяч на угловой.

17' А уже с игры Сулейманов из пределов штрафной пробивает в нижний угол и заставляет Помазуна сложиться и потащить мяч.

16' Стандарт гостей снова не привёл ни к чему по-настоящему опасному в ворот хозяев.

15' Гогличидзе надёжно сыграл против рвавшегося в штрафную Кротова и выбил мяч на угловой.

14' Продолжается череда стыков. Обе команды на данный момент не одержали ещё ни одной победы и предельно заряжены на матч с прямым конкурентом.

11' Андрей Егорычев Егорычев в чужой штрафной в борьбе за мяч угодил ногой по голове защитнику хозяев и получил жёлтую карточку за опасную игру.

9' Кротов в падении пытался забросить мяч в штрафную, но первым на игровом снаряде оказался голкипер хозяев Помазун.

6' Хватает работы у Кирилла Левникова, несколько неприятных стыков уже произошло, но пока арбитр обходится без дисциплинарных санкций.

3' Очень долго готовили нижегородцы свой стандарт, но опасности создать не получилось.

2' На первых минутах активнее смотрятся подопечные Михаила Галактионова, которые уже провели несколько атак и даже заработали штрафной на чужой половине поля.

1' Арбитр из Санкт-Петербурга дал стартовый свисток. Поехали. Матч начался.

0' В судейской видеокомнате сегодня находятся Виталий Мешков (ВАР) и Николай Богач (АВАР).

0' В сопровождении судейской бригады, которую возглавляет Кирилл Левников, команды появляются на поле из подтрибунного помещения.