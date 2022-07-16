Химки - Локомотив М 20 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+4' Матч окончен! «Локомотив» на выезде разгромил «Химки» — 3:0.

90+2' «Железнодорожники» выиграли борьбу и в контратаке убежали три в два! Миранчук сделал пас в штрафную, Раконьяц обыграл Лантратова, но сместился в сторону, заковырялся и не сумел пробить с острого угла.

90' 0:3 Константин Марадишвили ГОЛ! Москивичи выиграли борьбу перед чужой штрафной, Миранчук аккуратно забросил мяч на Марадишвили, который технично пробил в нижний угол ворот!

88' Гбане после верхового единоборства неудачно приземлился на копчик. Нужна помощь медиков хавбеку «Химок».

87' Зуев дошёл до штрафной, качнул защитника и пробил низом! Худяков в падении выловил мяч.

85' Илья Садыгов Садыгов вступил в игру вместо Руденко.

84' Максим Петров Петров и Миранчук вышли вместо Карпукаса и Керка.

84' Антон Миранчук Двойная замена у «Локомотива».

82' Опасно! Ломовицкий вырезал подачу на линию вратарской, Тихий оторвался от опекуна и пробил головой в нижний угол — Худяков в эффектном броске спас команду!

80' Чёрный забежал по правому флангу и навесил — мяч свалился с ноги и улетел за лицевую.

79' Идову забежал по левому флангу, дошёл до лицевой и прострелил низом! Худяков намертво забрал мяч.

78' Руденко открылся перед штрафной, сместился к центру и хлёстко пробил! Мяч улетел на трибуну.

76' Гулиев убежал по флангу от двух соперников, но наткнулся на третьего и потерял мяч.

74' Хозяева выиграли подбор, Долгов сделал пас в штрафную, Руденко обыграл защитника и пробил — мяч улетел выше перекладины!

73' Марко Раконьяц Раконьяц вступил в игру вместо Игнатьева.

72' Тихий сыграл на подборе перед чужой штрафной и хлёстко пробил! Мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.

70' Хозяева заперли соперника перед чужой штрафной. Макгеев выбил мяч после очередного заброса.

69' «Химки» во втором тайме много владеют мячом на чужой половине поля. Но нет ударов по воротам — Худяков почти не вступает в игру.

67' Гулиев открылся перед штрафной, сместился в сторону и пробил! Мяч улетел далеко в сторону.

65' Аяз Гулиев Гулиев появился на поле вместо Глушакова.

65' Даниил Куликов Куликов заменил Камано.

64' Ломовицкий забежал по флангу и сделал пас к штрафной! Магкеев здорово отработал, помешав Глушакову принять мяч.

63' Ломовицкий проиграл позицию и принял Тикнизяна на бедро. Но обошлось без карточки.

61' Александр Зуев Зуев вышел вместо Мирзова.

60' Александр Долгов Долгов на эмоциях что-то высказал арбитру и получил карточку.

60' Изидор стянул на себя двух соперников и сделал пас вперёд! Керк подхватил мяч и пробил со входа в штрафную — промах.

58' Контратака «Локомотива»! Марадишвили дошёл до штрафной, Камано подхватил мяч и пробил выше перекладины.

56' Ломовицкий рванул по центру и попытался сделать пас вразрез! Макгеев перехватил мяч, помешав Руденко вывалиться на ворота.

54' Мирзов со штрафного пробил низом и попал в стенку. Уверенно отбились москвичи.

53' Хозяева красиво разыграли через пас, Мирзов дошёл до штрафной и получил по ногам. Перспективный стандарт для «Химок».

51' Дмитрий Баринов Живоглядов сфолил в центре поля — арбитр показал, что можно продолжать игру, а Гбане рукой коснулся мяча. Баринов за споры получил карточку.

49' Москвичи отбились после углового и убежали в контратаку! Камано дошёл до штрафной и вырезал перевод на дальнюю штангу — Тихий не пустил Игнатьева к мячу.

48' Мирзов влетел в штрафную с левого края и пробил низом! Живоглядов успел заблокировать — угловой будет.

46' Стартовал второй тайм!

46' Константин Марадишвили Марадишвили появился на поле вместо Изидора.

46' Артур Чёрный Чёрный вступил в игру вместо Боженова.

46' Александр Долгов Долгов заменил Филина в перерыве.

45+8' Перерыв! 2:0 в пользу «Локомотива» после 45 минут. В хорошем темпе прошёл первый тайм. Москвичи владели преимуществом и забили два гола — отличились Керк и Камано. В концовке Мампасси получил прямую красную карточку за фол против Мирзова. Посмотрим, смогут ли подопечные Николая Писарева воспользоваться численным преимуществом после перерыва.

45+7' Карпукас ловко развернулся и вынудил Глушакова нарушить правила. «Локомотив» в концовке держит мяч в центре поля.

45+6' Резиуан Мирзов Мирзов ворвался в штрафную, полез обыгрывать Керка и картинно упал на газон. Жёлтая карточка за симуляцию.

45+3' Изидор со штрафного мягко навесил во вратарскую! Гбане выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.

45+2' Кирилл Боженов Боженов получил карточку за срыв атаки в центре поля.

45+1' Семь минут компенсировал арбитр к первому тайму.

45+1' Марк Мампасси Удаление у «Локомотива»! Сиденков долго изучал повтор и показал Мампасси прямую красную карточку за отмашку против Мирзова! Видимо посчитал, что был фол последней надежды. Спорный момент, конечно.

43' Затянулась пауза. Сиденков сам побежал смотреть повтор с фолом Мампасси.

41' Марк Мампасси ВАР в деле! Проверяют фол Мампасси на предмет красной карточки. Был ли там фол последней надежды?

40' Мампасси выставил руку и ударил Мирзова по лицу, не позволив «Химкам» организовать быструю контратаку.

38' Москвичи справились с подачей Глушакова с углового, а Идову после подбора не попал в створ.

36' Хозяева устроили перепас в чужой штрафной, Руденко полез в обводку на двух соперников, но в итоге потерял мяч.

34' 0:2 Франсуа Камано ГОЛ! Керк с правого края вырезал подачу в центр штрафной, Камано подставил голову и переправил мяч в дальний угол — Лантратов не дотянулся!

31' Карпукас сделал длинный пас из глубины! Игнатьев дошёл до лицевой и прострелил низом — хозяева вынесли мяч в аут.

29' Захар Волков Волков в центре поля сбил Изидора, сорвав перспективную атаку «Локомотива». Жёлтая карточка для 23-го номера «Химок».

28' Мирзов по левому флангу дошёл до лицевой и сильно прострелил низом! Москвичи выиграли борьбу и вынесли мяч.

26' Изидор с фланга сделал заброс на линию штрафной! Магкеев рвался к мячу, но сфолил в борьбе с защитником.

24' Боженов в контратаке убежал по флангу и сделал пас в штрафную! Худяков смело бросился в ноги Руденко, предотвратив выход один на один.

22' 0:1 Гирано Керк ГОЛ! Классно разыграли москвичи. Баринов сделал пас на правый край, Живоглядов забежал и прострелил в штрафную! Керк принял, развернулся и пробил в нижний угол — Лантратов взглядом проводил мяч.

21' Длинный заброс к штрафной «Химок»! Лантратов далеко выбежал из ворот и вынес мяч в сторону, опередив Игнатьева.

20' Глушаков сыграл на подборе возле штрафной и плотно пробил низом! Худяков в падении накрыл мяч.

18' Контратакой ответили хозяева, Гбане приложился с дальней дистанции — мяч улетел мимо створа.

17' Роман Гбане Ещё одна карточка — Гбане выставил руку в борьбе за мяч и ударил Баринова по лицу.

14' Филин проиграл позицию и откровенно прихватил руками Изидора — арбитр всё видел.

12' Контратака москвичей! Игнатьев получил пас перед штрафной, качнул Глушакова и пробил по воротам — Лантратов всё контролировал.

11' Артём Карпукас Карпукас в подкате прыгнул в ноги Мирзову. Жёлтая карточка.

9' Шанс у «Локомотива»! Керк с правого края навесил во вратарскую, а Волков в борьбе с Изидором едва не срезал мяч в свои ворота — Лантратов потащил!

8' Глушаков с углового навесил во вратарскую! Волков поборолся и пробил головой — мяч пролетел мимо створа.

6' Идову подключился по левому флангу и вырезал подачу внешней стороной стопы! Глушаков побежал во вратарскую, но не успел к мячу.

5' Мирзов получил пас в штрафной, сместился к центру, но собрал на себя четырёх соперников и потерял мяч.

4' Мирзов сделал пас вперёд, Руденко на скорости влетел в штрафную и пробил — мяч улетел выше перекладины!

3' Глушаков со штрафного мягко навесил во вратарскую, но партнёры не пошли на мяч. «Локомотив» без проблем отбился.

2' Тикнизян забежал по флангу и прострелил низом в штрафную! Тихий отборолся и не пустил Игнатьева к мячу.

1' Матч начался! Футболисты «Локомотива» разыграли мяч с центра поля.