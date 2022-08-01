Динамо М - Спартак М 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 20 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|29.05.2022
|Кубок России
|Финал
|2 : 1
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 2
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 2
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 2
|20.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 2
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 0
|10.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 1
|25.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 1