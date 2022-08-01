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Динамо М - Спартак М 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 20 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
29.05.2022 Кубок России Финал Спартак М2 : 1Динамо М
06.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 2Спартак М
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Спартак М2 : 2Динамо М
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 2Спартак М
20.02.2021 Кубок России 1/8 финала Динамо М2 : 0Спартак М
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Спартак М1 : 1Динамо М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 2Спартак М
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М0 : 0Динамо М
10.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Динамо М0 : 1Спартак М
25.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Спартак М2 : 1Динамо М

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