Ростов - Сочи 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Сочи, которое состоится 20 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 2
|06.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 0
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|4 : 2
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|10 : 1
|26.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 0