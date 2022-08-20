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Ростов - Сочи 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Сочи, которое состоится 20 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Ростов0 : 1Сочи
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Сочи3 : 2Ростов
06.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ростов0 : 0Сочи
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Сочи4 : 2Ростов
19.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Сочи10 : 1Ростов
26.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ростов2 : 0Сочи

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