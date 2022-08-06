06:52 ()
Свернуть список

Фулхэм - Брентфорд 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Фулхэм
Брентфорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брентфорд, которое состоится 20 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фулхэм
      Лондон
      Брентфорд
      Лондон
      Главные тренеры
      ПортугалияМарку Силва
      ДанияТомас Франк
      История личных встреч
      01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брентфорд3 : 0Фулхэм
      04.08.2020 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Брентфорд1 : 2 ДВФулхэм
      20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Фулхэм0 : 2Брентфорд
      14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Брентфорд1 : 0Фулхэм
      14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Фулхэм1 : 1Брентфорд
      02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Брентфорд3 : 1Фулхэм
      29.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Фулхэм1 : 1Брентфорд
      04.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Брентфорд0 : 2Фулхэм
      30.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Брентфорд3 : 0Фулхэм
      12.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Фулхэм2 : 2Брентфорд
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити22006-06100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал22006-26100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Брентфорд21106-2466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур21106-3466,7
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед21102-0466,7
      6 Лидс Юнайтед21104-3466,7
      7 Челси21103-2466,7
      8 Брайтон энд Хоув Альбион21102-1466,7
      9 Астон Вилла21012-3350,0
      10 Ноттингем Форест21011-2350,0
      11 Борнмут21012-4350,0
      12 Ливерпуль20203-3233,3
      13 Фулхэм20202-2233,3
      14 Вулверхэмптон20111-2116,7
      15 Лестер Сити20114-6116,7
      16 Кристал Пэлас20111-3116,7
      17 Саутгемптон20113-6116,7
      18
      Зона вылета
      		Эвертон20021-300,0
      19
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Манчестер Юнайтед20021-600,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close