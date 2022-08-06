Фулхэм - Брентфорд 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брентфорд, которое состоится 20 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Марку Силва
|Томас Франк
История личных встреч
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|3 : 0
|04.08.2020
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 2 ДВ
|20.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|0 : 2
|14.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|1 : 0
|14.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|1 : 1
|02.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|3 : 1
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|1 : 1
|04.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|0 : 2
|30.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|3 : 0
|12.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|66,7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|6
|Лидс Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|66,7
|7
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|9
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|10
|Ноттингем Форест
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|50,0
|11
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|50,0
|12
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|13
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|33,3
|14
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
|15
|Лестер Сити
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|16,7
|16
|Кристал Пэлас
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|16,7
|17
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0