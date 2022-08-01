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Лестер - Саутгемптон 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Саутгемптон, которое состоится 20 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
22.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 38 Лестер Сити4 : 1Саутгемптон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 14 Саутгемптон2 : 2Лестер Сити
30.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Саутгемптон1 : 1Лестер Сити
18.04.2021 Кубок Англии 1/2 финала Лестер Сити1 : 0Саутгемптон
16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити2 : 0Саутгемптон
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
25.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Саутгемптон0 : 9Лестер Сити
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
27.11.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Лестер Сити0 : 0 6 : 5Саутгемптон
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Саутгемптон1 : 2Лестер Сити

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