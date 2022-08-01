Лестер - Саутгемптон 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Саутгемптон, которое состоится 20 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|4 : 1
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 2
|30.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 1
|18.04.2021
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|25.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 9
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|27.11.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 6 : 5
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2