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Осасуна - Кадис 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
20 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Осасуна
Кадис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Кадис, которое состоится 20 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осасуна
      Памплона
      Кадис
      Кадис
      Главные тренеры
      ИспанияХагоба Аррасате
      ИспанияСерхио Гонсалес
      История личных встреч
      09.01.2022 Испания - Примера Тур 20 Осасуна2 : 0Кадис
      29.08.2021 Испания - Примера Тур 3 Кадис2 : 3Осасуна
      11.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Осасуна3 : 2Кадис
      12.09.2020 Испания - Примера Тур 1 Кадис0 : 2Осасуна
      19.05.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 39 Кадис0 : 0Осасуна
      06.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 20 Осасуна2 : 1Кадис
      03.03.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 29 Осасуна1 : 0Кадис
      07.10.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 8 Кадис0 : 2Осасуна
      20.09.2017 Кубок Испании 3-й раунд Кадис1 : 0Осасуна
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Атлетико М11003-03100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бетис11003-03100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Вильярреал11003-03100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна11002-13100,0
      5
      Лига Европы
      		Реал Мадрид11002-13100,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Валенсия11001-03100,0
      7 Реал Сосьедад11001-03100,0
      8 Сельта10102-2133,3
      9 Эспаньол10102-2133,3
      10 Атлетик Б10100-0133,3
      11 Барселона10100-0133,3
      12 Мальорка10100-0133,3
      13 Райо Вальекано10100-0133,3
      14 Альмерия10011-200,0
      15 Севилья10011-200,0
      16 Жирона10010-100,0
      17 Кадис10010-100,0
      18
      Зона вылета
      		Вальядолид10010-300,0
      19
      Зона вылета
      		Хетафе10010-300,0
      20
      Зона вылета
      		Эльче10010-300,0

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