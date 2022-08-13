Осасуна - Кадис 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
20 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Кадис, которое состоится 20 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|09.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
|29.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 3
|11.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 36
|3 : 2
|12.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 2
|19.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 39
|0 : 0
|06.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 20
|2 : 1
|03.03.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 29
|1 : 0
|07.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 8
|0 : 2
|20.09.2017
|Кубок Испании
|3-й раунд
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|7
|Реал Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|8
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|9
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|10
|Атлетик Б
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|11
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|12
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|13
|Райо Вальекано
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|14
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|16
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|17
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0