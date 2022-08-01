Сельта - Реал Мадрид 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Мадрид, которое состоится 20 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|02.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 4
|5 : 2
|20.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 3
|02.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 2
|17.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 3
|16.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|11.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 4
|12.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 37
|6 : 0
|07.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 2