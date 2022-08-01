06:57 ()
Свернуть список

Сельта - Реал Мадрид 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Мадрид, которое состоится 20 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
02.04.2022 Испания - Примера Тур 30 Сельта1 : 2Реал Мадрид
12.09.2021 Испания - Примера Тур 4 Реал Мадрид5 : 2Сельта
20.03.2021 Испания - Примера Тур 28 Сельта1 : 3Реал Мадрид
02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Реал Мадрид2 : 0Сельта
16.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Реал Мадрид2 : 2Сельта
17.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Сельта1 : 3Реал Мадрид
16.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Реал Мадрид2 : 0Сельта
11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Сельта2 : 4Реал Мадрид
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Реал Мадрид6 : 0Сельта
07.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Сельта2 : 2Реал Мадрид

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close