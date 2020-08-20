Мальорка - Бетис 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Бетис, которое состоится 20 Августа 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|20.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 1
|14.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 1
|21.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 3
|30.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 2
|10.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 37
|1 : 2
|08.12.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 16
|1 : 0
|21.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|22.12.2012
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 2
|04.02.2012
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|11.09.2011
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0