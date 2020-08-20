06:57 ()
Свернуть список

Мальорка - Бетис 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Бетис, которое состоится 20 Августа 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
20.02.2022 Испания - Примера Тур 25 Бетис2 : 1Мальорка
14.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Мальорка1 : 1Бетис
21.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Бетис3 : 3Мальорка
30.11.2019 Испания - Примера Тур 15 Мальорка1 : 2Бетис
10.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Мальорка1 : 2Бетис
08.12.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 16 Бетис1 : 0Мальорка
21.05.2013 Испания - Примера Тур 36 Мальорка1 : 0Бетис
22.12.2012 Испания - Примера Тур 17 Бетис1 : 2Мальорка
04.02.2012 Испания - Примера Тур 22 Мальорка1 : 0Бетис
11.09.2011 Испания - Примера Тур 3 Бетис1 : 0Мальорка

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close