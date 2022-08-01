Боруссия Д - Вердер 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вердер, которое состоится 20 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|18.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|4 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 2
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 2
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 2
|04.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 2
|05.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 3 2 : 4
|15.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 1
|29.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 1
|09.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 2