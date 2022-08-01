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Боруссия Д - Вердер 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вердер, которое состоится 20 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
18.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия Д4 : 1Вердер
15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Вердер1 : 2Боруссия Д
22.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Вердер0 : 2Боруссия Д
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Вердер3 : 2Боруссия Д
28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Боруссия Д2 : 2Вердер
04.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Вердер2 : 2Боруссия Д
05.02.2019 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия Д3 : 3 2 : 4Вердер
15.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Боруссия Д2 : 1Вердер
29.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Вердер1 : 1Боруссия Д
09.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 Боруссия Д1 : 2Вердер

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