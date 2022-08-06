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Вольфсбург - Шальке-04 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
20 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Вольфсбург
Шальке-04

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Шальке-04, которое состоится 20 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вольфсбург
      Вольфсбург
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      Главные тренеры
      ХорватияНико Ковач
      ГерманияФранк Крамер
      История личных встреч
      13.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург5 : 0Шальке-04
      03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Вольфсбург1 : 0Шальке-04
      21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Шальке-040 : 2Вольфсбург
      20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Шальке-041 : 4Вольфсбург
      18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Вольфсбург1 : 1Шальке-04
      20.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 Шальке-042 : 1Вольфсбург
      25.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург2 : 1Шальке-04
      17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург0 : 1Шальке-04
      07.02.2018 Кубок Германии 1/4 финала Шальке-041 : 0Вольфсбург
      28.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Шальке-041 : 1Вольфсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария22008-16100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д22004-16100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия М21105-3466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Кёльн21105-3466,7
      5
      Лига Европы
      		Унион21103-1466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Майнц21102-1466,7
      7 Фрайбург21015-3350,0
      8 Хоффенхайм21014-5350,0
      9 Аугсбург21012-5350,0
      10 Вердер20204-4233,3
      11 РБ Лейпциг20203-3233,3
      12 Штутгарт20203-3233,3
      13 Шальке-0420113-5116,7
      14 Герта20112-4116,7
      15 Вольфсбург20112-4116,7
      16 Айнтрахт Ф20112-7116,7
      17
      Зона вылета
      		Бохум20023-500,0
      18
      Зона вылета
      		Байер20021-300,0

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