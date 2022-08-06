Вольфсбург - Шальке-04 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
20 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Шальке-04, которое состоится 20 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Франк Крамер
История личных встреч
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|5 : 0
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 2
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 4
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|20.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 1
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 1
|07.02.2018
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|28.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия М
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
| 5
Лига Европы
|Унион
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|7
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|50,0
|8
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|50,0
|9
|Аугсбург
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|50,0
|10
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|33,3
|11
|РБ Лейпциг
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|12
|Штутгарт
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|13
|Шальке-04
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
|16,7
|14
|Герта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|15
|Вольфсбург
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|16
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|16,7
| 17
Зона вылета
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Байер
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|0,0