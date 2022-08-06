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Байер - Хоффенхайм 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
20 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Байер
Хоффенхайм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хоффенхайм, которое состоится 20 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Байер
      Леверкузен
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Главные тренеры
      ШвейцарияХерардо Сеоане
      ГерманияАндре Брайтенрайтер
      История личных встреч
      07.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 33 Хоффенхайм2 : 4Байер
      15.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Байер2 : 2Хоффенхайм
      12.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм0 : 0Байер
      13.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Байер4 : 1Хоффенхайм
      01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Хоффенхайм2 : 1Байер
      31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Байер0 : 0Хоффенхайм
      29.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Хоффенхайм4 : 1Байер
      03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Байер1 : 4Хоффенхайм
      20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Хоффенхайм1 : 4Байер
      26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Байер2 : 2Хоффенхайм
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария22008-16100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д22004-16100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия М21105-3466,7
      4
      Лига чемпионов
      		Кёльн21105-3466,7
      5
      Лига Европы
      		Унион21103-1466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Майнц21102-1466,7
      7 Фрайбург21015-3350,0
      8 Хоффенхайм21014-5350,0
      9 Аугсбург21012-5350,0
      10 Вердер20204-4233,3
      11 РБ Лейпциг20203-3233,3
      12 Штутгарт20203-3233,3
      13 Шальке-0420113-5116,7
      14 Герта20112-4116,7
      15 Вольфсбург20112-4116,7
      16 Айнтрахт Ф20112-7116,7
      17
      Зона вылета
      		Бохум20023-500,0
      18
      Зона вылета
      		Байер20021-300,0

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