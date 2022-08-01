Штутгарт - Фрайбург 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Фрайбург, которое состоится 20 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 3
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 3
|03.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 2
|16.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 3
|16.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 2
|29.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 0
|25.04.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 2