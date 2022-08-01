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Штутгарт - Фрайбург 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Фрайбург, которое состоится 20 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
22.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 20 Фрайбург2 : 0Штутгарт
28.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 3 Штутгарт2 : 3Фрайбург
23.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Фрайбург2 : 1Штутгарт
23.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Штутгарт1 : 0Фрайбург
19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Штутгарт2 : 3Фрайбург
03.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Штутгарт2 : 2Фрайбург
16.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Фрайбург3 : 3Штутгарт
16.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Фрайбург1 : 2Штутгарт
29.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Штутгарт3 : 0Фрайбург
25.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 30 Штутгарт2 : 2Фрайбург

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